Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La incógnita de David Martínez: qué pasará con el consejero del Sabadell que acudió a la opa de BBVA

La lógica invita a pensar que el empresario mexicano dejará su sillón en el máximo órgano de gobierno de la catalana tras la traición a Josep Oliu

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:34

Comenta

Es un reconocido tiburón de las finanzas y actor protagonista en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Pero, esta vez, la jugada podría haberle ... salido mal. El empresario mexicano David Martínez, consejero dominical de la vallesana y su principal accionista individual con un 3,8%, sorprendió hace unas semanas al mercado al confirmar que acudiría a la llamada de Carlos Torres, en un movimiento que supuso un duro golpe para el máximo órgano de gobierno de la entidad y, sobre todo, para su presidente, Josep Oliu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  3. 3 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  4. 4 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  5. 5 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  6. 6

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  7. 7 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  8. 8 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  9. 9 El restaurante más pequeño de Granada se hace grande
  10. 10 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La incógnita de David Martínez: qué pasará con el consejero del Sabadell que acudió a la opa de BBVA

La incógnita de David Martínez: qué pasará con el consejero del Sabadell que acudió a la opa de BBVA