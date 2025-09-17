Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente de BBVA, Carlos Torres. Efe

El Gobierno pide una prórroga a Bruselas para responder al expediente por su irrupción en la opa de BBVA al Sabadell

La Comisión Europea quiere comprobar que el Ejecutivo se ajustó a las reglas del mercado al elevar la operación al Consejo de Ministros, donde se decidió el veto a la fusión durante al menos tres años

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:38

El Gobierno ha solicitado a Bruselas una prórroga del plazo para remitir a toda la información solicitada en torno a su actuación durante el proceso ... de opa de BBVA a Banco Sabadell. La Comisión Europea abrió en julio un expediente al Ejecutivo para comprobar que su irrupción en la operación -con la decisión de elevarla al Consejo de Ministros en base al «interés general»- cumplió con las reglas del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

