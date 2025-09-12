Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al consejero delegado del banco, César González-Bueno. Efe

El consejo del Sabadell recomienda no acudir a la opa de BBVA: «Destruye valor para los accionistas»

David Guzmán, uno de los principales inversores de la catalana, se abstiene en la aprobación del documento pero pide una mejora de precio

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:53

Banco Sabadell recomienda a sus accionistas no acudir a la opa de BBVA. Tras una reunión del consejo de administración celebrada hasta última hora de ... ayer, la entidad ha hecho público el informe motivado sobre la oferta del banco vasco en el que, por ley, debe exponer sus observaciones a favor o en contra de la operación. Y el documento depara pocas sorpresas tras más de 16 meses de firme oposición a los planes de la entidad presidida por Carlos Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  5. 5

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  6. 6

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  7. 7

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  8. 8

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla
  9. 9 El decano mundial de la construcción de la guitarra granadina que impresionó al mismo Lou Reed
  10. 10

    «Volver a Granada siempre es especial, pero vengo a ganar porque lo necesitamos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El consejo del Sabadell recomienda no acudir a la opa de BBVA: «Destruye valor para los accionistas»

El consejo del Sabadell recomienda no acudir a la opa de BBVA: «Destruye valor para los accionistas»