Bruselas mantiene abierto el procedimiento de infracción a España por su intervención en la opa del BBVA al Sabadell

La Comisión Europea ha anunciado este viernes que mantendrá abierto el procedimiento de infracción que contra España, que inició al considerar que el Gobierno se ... habría extralimitado al imponer más condiciones a la operación del BBVA sobre el Banco Sabadell, como fijar plazo mínimo de tres años para la fusión de las dos entidades. El Ejecutivo comunitario mantendrá la investigación a pesar de la opa fallida, al considerar que el país ha vulnerado tres normativas europeas: la legislación relativa al Mecanismo Único de Supervisión, la directiva de Requisitos de Capital y las disposiciones del Tratado de la Unión Europea (UE) sobre la libre circulación de capitales y de establecimiento.

Más concretamente, la Comisión pide a España cambiar las tres normas nacionales que dan poder al Ejecutivo para obstaculizar este tipo de operaciones más allá del «interés general» en el que se ha escudado el Gobierno en este caso. De no hacerlo, el caso podría elevarse en última instancia a la Justicia europea; es decir, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

A finales de junio, la comisaria de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, María Luisa Albuquerque, ya advirtió de que el Gobierno español no debía interferir en operaciones como la del BBVA sobre el Banco Sabadell y aseguró que el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de Competencia son «los únicos organismos» que se pueden pronunciar en este tipo de transacciones. «Las reglas son muy claras: para entidades grandes tenemos al BCE, que indica si la operación es adecuada o no; y después tenemos a las autoridades de Competencia, que pueden expresar sus preocupaciones», afirmó en el evento Fórum Europa, en Bruselas.

El caso llegó a Bruselas en agosto de 2024, dos días después de que el BBVA anunciara públicamente su intención de adquirir el Banco Sabadell. Un ciudadano español presentó una denuncia ante la Comisión Europea por indicios de que habría oposición a esta fusión bancaria, ya que entendía que algunos elementos de la legislación española se oponían a los Tratados y disposiciones de Unión de Mercado. El Ejecutivo comunitario comenzó entonces un diálogo con España para entender la situación y mantuvo el ojo puesto en la transacción.