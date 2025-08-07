Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Torres, presidente de BBVA- Reuters

BBVA reconoce que revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell

La entidad reitera ante la CNMV su intención de promover la fusión cuando acabe el veto del Gobierno, pero deja la puerta abierta a retirar la oferta tras el megadividendo aprobado por la catalana

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:02

BBVA actualiza la lista de riesgos en la opa a Banco Sabadell, en un movimiento que suele ser habitual en este tipo de operaciones cuando ... cambian las condiciones del mercado o surgen contingencias imprevistas a lo inicialmente estimado. En una actualización del suplemento al documento de registro universal remitido a la CNMV -donde todos los emisores deben detallar los posibles riesgos de su negocio- la entidad vasca reconoce que está «revisando las sinergias de costes operativos y de financiación que se podrían materializar» a consecuencia del veto del Gobierno a la fusión (tres años, prorrrogable a dos) «y aquellas que se podrían materializar una vez que la condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor y se pueda llevar a cabo la fusión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  3. 3

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  4. 4 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  5. 5 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  6. 6 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  7. 7 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  8. 8 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  9. 9

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  10. 10

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal BBVA reconoce que revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell

BBVA reconoce que revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell