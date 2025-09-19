Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Banco Sabadell desvela que ningún cliente con acciones ha acudido aún a la opa de BBVA

La entidad reclama al presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, que ponga por escrito y se comprometa jurídicamente a que no va a mejorar la oferta

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:09

Los accionistas particulares que son clientes de Banco Sabadell optan por el inmovilismo a la espera de una posible mejora de la oferta de BBVA, ... que desde el banco vasco siguen rechazando. El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, desveló este viernes que a día de hoy y desde que se inició el periodo de aceptación, el porcentaje de minoristas con acciones depositadas en la entidad -porcentaje que asciende al 80% entre clientes retail- «es del 0,0% y eso es bastante significativo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  3. 3 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  4. 4

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  5. 5 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  6. 6 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  7. 7 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  8. 8 La nueva tienda de los artículos baratos que abre en el Centro de Granada
  9. 9

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  10. 10

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Banco Sabadell desvela que ningún cliente con acciones ha acudido aún a la opa de BBVA

Banco Sabadell desvela que ningún cliente con acciones ha acudido aún a la opa de BBVA