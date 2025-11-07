Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un escaparate de una inmobiliaria. EP

La banca mira con lupa el perfil de los nuevos hipotecados bajo la presión de Escrivá

Algunas entidades se bajan de la guerra de préstamos en medio del boom de la vivienda y rechazan más solicitudes que en trimestres anteriores

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

La banca vuelve a extremar la vigilancia sobre las nuevas hipotecas concedidas, en un momento de auténtico boom inmobiliario pese a que los precios de ... la vivienda se mueven desde hace meses en niveles de 2007, el punto álgido de la burbuja. La fuerte demanda ante una oferta insuficiente ha reactivado en el último año este segmento del mercado que las entidades llevan tiempo aprovechando para captar -y, sobre todo, vincular- clientes en una guerra de ofertas que ha provocado que en España ya se concedan las hipotecas más baratas de toda la zona euro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  4. 4

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  5. 5

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  6. 6 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  7. 7

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La banca mira con lupa el perfil de los nuevos hipotecados bajo la presión de Escrivá

La banca mira con lupa el perfil de los nuevos hipotecados bajo la presión de Escrivá