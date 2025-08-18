Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un ciudadano pasa frente al escaparate de una sucursal bancaria. Félix Morquecho

La banca aprovecha el resurgir del mercado hipotecario para impulsar la venta de seguros

Las entidades buscan rentabilidad y fidelizar al cliente con estos productos que utilizan para bonificar los préstamos para vivienda

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:07

Están por todas partes. Bien a través de alianzas con los grandes grupos aseguradores o bien por sí solos, los bancos han encontrado en el ... negocio de los seguros una de sus mejores bazas para crecer en términos de volumen y alcanzar uno de los principales objetivos en un entorno de bajos tipos de interés: engordar su base de clientes vinculados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  2. 2 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  5. 5 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  6. 6

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  7. 7 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  8. 8

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  9. 9

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  10. 10

    Una madrugada de pánico en la feria: «Teníamos las llamas de 25 metros encima»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La banca aprovecha el resurgir del mercado hipotecario para impulsar la venta de seguros

La banca aprovecha el resurgir del mercado hipotecario para impulsar la venta de seguros