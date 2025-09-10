Más de 3.500 letrados tendrán condiciones preferentes gracias al acuerdo con Caja Rural Granada La Entidad y el Colegio de Abogados de Granada renuevan su histórico convenio de colaboración que permite al colectivo acceder a condiciones y servicios especiales

El presidente de Caja Rural Granada, Antonio León, y el decano de la abogacía granadina, Leandro Cabrera, han suscrito un nuevo convenio de colaboración que consolida la estrecha relación que une desde hace más de dos décadas a ambas instituciones. El acuerdo, vigente para el ejercicio 2025/2026, permitirá seguir ofreciendo a los más de 3.500 colegiados granadinos, a los despachos profesionales y al propio Colegio, así como a sus empleados, una completa oferta de productos y servicios financieros en condiciones preferentes.

«Esta colaboración refleja nuestro compromiso con los profesionales del Derecho que realizan un papel esencial en la sociedad. Nuestro objetivo es estar a su lado, adaptándonos a sus necesidades y ofreciendo soluciones financieras que les ayuden en su desarrollo personal y profesional», ha destacado Antonio León.

«El convenio que renovamos es una muestra palpable de cómo la colaboración entre entidades granadinas puede generar un valor real para la abogacía y, en consecuencia, para la sociedad en general», ha manifestado Cabrera, destacando que «Caja Rural Granada ha sabido adaptarse siempre a las necesidades del colectivo y lo hace, una vez más, en un momento clave para la profesión».

El acto de rúbrica, celebrado en los Servicios Centrales de Caja Rural Granada, ha contado además con la presencia del vicedecano de la Junta de Gobierno, Antonio Mir; el tesorero, José Miguel Zurita; y el secretario, Guillermo Padilla, por parte del Colegio. Además, en representación de la entidad financiera han asistido su director general, Jerónimo Luque; el director de Negocio, José Aurelio Hernández; y el responsable de Colectivos, Ángel Aguilera.

Ventajas y condiciones exclusivas

El convenio contempla una amplia gama de beneficios que abarcan, en el caso de colegiados y despachos profesionales, desde cuentas corrientes con condiciones especiales hasta pólizas de crédito, soluciones de gestión integral de despachos con garantía hipotecaria o personal, seguros frente a ciberataques o incapacidad laboral transitoria, anticipo de liquidaciones del Turno de Oficio y adquisición preferente de inmuebles de la Entidad, entre otros.

Por su parte, los letrados por cuenta ajena, el personal del Colegio y los empleados de los despachos profesionales y colegiados podrán acceder igualmente a una cuenta nómina con ventajas específicas y a la posibilidad de solicitar anticipos de la misma. Además, los nuevos colegiados seguirán disfrutando de la bonificación en la cuota de alta de colegiación.

A todo ello se suma la oferta de préstamos de consumo y para adquisición de vivienda, seguros, planes de pensiones, fondos de inversión y cartera de valores con descuentos, bonificaciones y condiciones especiales, así como servicios exclusivos para la propia institución colegial.

Compromiso más allá de lo financiero

Aparte de las condiciones económicas, Caja Rural Granada continuará respaldando la actividad de la Abogacía granadina a través del patrocinio, organización y desarrollo de iniciativas formativas, culturales y sociales y pondrá a disposición del Colegio infraestructuras como el Auditorio, las Salas de Exposiciones y las Aulas de Formación. Además, la institución financiera granadina, a través de su Fundación, también colabora en el impulso de actividades culturales puntuales promovidas por el Colegio.