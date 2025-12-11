Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadora de una panadería AFP

Casi la mitad de los autónomos y pymes aplazará la incorporación de Verifactu

La prórroga para implantar el nuevo sistema de facturación obligatorio para 2027 recibe el 'sí' del Congreso

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 11 de diciembre 2025, 17:51

Comenta

La prórroga de un año del nuevo software de facturación electrónica obligatorio ideado por Hacienda –el denominado sistema Verifactu– a menos de un mes ... de su implementación fue recibida con alivio por una parte del colectivo de pymes y autónomos pero con una gran frustración por parte de los que habían hecho los deberes y habían logrado adaptarse al sistema antes de la fecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  3. 3 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  6. 6 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  7. 7

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla
  8. 8 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  9. 9 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  10. 10

    El Granada CF cierra sus cuentas anuales con un déficit de ocho millones

Publicidad

24.0.520974447Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Casi la mitad de los autónomos y pymes aplazará la incorporación de Verifactu

Casi la mitad de los autónomos y pymes aplazará la incorporación de Verifactu