Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varios clientes iluminan con el móvil en un supermercado de Barcelona el día del apagón. EFE

La ausencia de ciclos combinados en el sur fue la «causa fundamental» del apagón

Un estudio académico encargado por Iberdrola y Endesa apunta a que las maniobras que realizó Red Eléctrica no fueron capaces de «operar» cuando se produjeron las perturbaciones de la red

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:25

La ausencia de generación síncrona en el sur de España fue la «causa fundamental» del cero energético que sufrió la Península Ibérica el pasado ... 28 de abril. Esta es la principal conclusión del informe académico independiente de IIT elaborado por los profesores Luis Rouco, Enrique Lobato y Francisco Echevarren de la Universidad de Comillas por encargo de Endesa e Iberdrola. Las empresas, como agentes del sistema eléctrico, han encargado este estudio con carácter preliminar y abierto a revisión que analiza los eventos de los día previos al incidente y que ha sido enviado al panel de expertos europeo Entso-e.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  2. 2 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  3. 3 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  5. 5 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  6. 6

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  7. 7 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  8. 8 La familia granadina pionera en importar productos para el campo desde EEUU que ahora exporta a 57 países
  9. 9

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  10. 10

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ausencia de ciclos combinados en el sur fue la «causa fundamental» del apagón

La ausencia de ciclos combinados en el sur fue la «causa fundamental» del apagón