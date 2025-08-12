Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planta de Volkswagen en Emden, al noroeste de Alemania. AFP

Los aranceles de Trump dejan un agujero de 3.000 millones en la automoción europea

Volkswagen y Volvo son las que más sufren las tasas comerciales en Estados Unidos, mientras BMW mantiene su previsión pero sufre por China

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 00:53

Menores volúmenes de ventas por los aranceles. Ese es el balance que ha dejado la errática política comercial del presidente estadounidense Donald Trump en los ... resultados corporativos de las grandes automovilísticas europeas en el primer semestre del año. El encarecimiento de las operaciones transatlánticas por los gravámenes comerciales que ha impuesto el líder republicano al sector entre los meses de enero y junio se ha saldado con un agujero de casi 3.000 millones de euros para Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz y Stellantis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  2. 2

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  3. 3 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  4. 4

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  5. 5 El Covirán Granada presenta sus nuevas equipaciones
  6. 6

    Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de Salobreña
  7. 7 El acueducto de un pueblo de Granada que trasladaba el agua de su laguna a otros lugares
  8. 8

    Silencio, abandono y frustración
  9. 9 Aemet activa el aviso naranja por calor en Granada con temperaturas por encima de los 40 grados
  10. 10

    Comienza la fase de nuevas altas en la campaña de abonados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los aranceles de Trump dejan un agujero de 3.000 millones en la automoción europea

Los aranceles de Trump dejan un agujero de 3.000 millones en la automoción europea