Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Amancio Ortega EFE

Amancio Ortega se convierte de nuevo en casero de Amazon tras comprar un inmueble en Vancouver por 680 millones

A primeros del mes de septiembre, también adquirió el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam a Minor, antigua NH Hoteles, por valor de 85 millones de euros

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea, continúa con sus inversiones inmobiliarias en Canadá tras comprar un ... edificio de oficinas en Vancouver, alquilado a Amazon, por un importe de 1.100 millones de dólares canadienses (680 millones de euros), según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  2. 2 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Amancio Ortega se convierte de nuevo en casero de Amazon tras comprar un inmueble en Vancouver por 680 millones

Amancio Ortega se convierte de nuevo en casero de Amazon tras comprar un inmueble en Vancouver por 680 millones