VI edición Alhambra Venture, la cumbre del emprendimiento Clausura de la edición 2018 a cargo del consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero Sierra. / IDEAL El evento de startups más grande del sur de España presenta en su sexta edición un programa en el que apuesta por el talento, la innovación y oportunidades de negocio IDEAL Granada Miércoles, 3 julio 2019, 01:09

Paso a paso Alhambra Venture se consolida como el gran evento que reúne a inversores y abre las puertas a emprendedores al mundo de la financiación. En el año 2014, el diario IDEAL hizo realidad un evento en el que apostó por el talento emprendedor de Andalucía en un momento en el que el país empezaba a desperezarse poco a poco de la crisis y remontar su economía. Ante un panorama social que necesitaba todas las manos posibles para crecer, este medio apostó por crear una cita en la que las buenas ideas y las oportunidades de negocio se encontraran y caminaran juntas. Se podría agregar otro axioma popular que se fundamenta en que si algo te apasiona, persíguelo y nunca dejes de intentarlo. Y, hacer otra referencia a alguna reflexión, que se puede leer en cualquier rincón de la red de redes pronunciada por el emprendedor Nolan Bushnell: «El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. No mañana. No la siguiente semana. Sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar».

En 2019 Alhambra Venture se ha consolidado como el mayor evento de emprendimiento del sur de España, una cita obligatoria que reúne a emprendedores, organismos de inversión y especialistas de primera línea del mundo del emprendimiento procedentes del territorio nacional e internacional.

Los días 3 y 4 de julio Granada se convierte en la capital de las oportunidades para las startups con la celebración de esta sexta edición de Alhambra Venture. El evento acoge a grandes inversores y a jóvenes emprendedores que buscan financiación para sus proyectos. Durante las dos jornadas se desarrollará un programa excepcional en el que los emprendedores trabajarán para lograr millones de euros en inversión.

Formación

Alhambra Venture 2019 ha seleccionado proyectos prometedores e innovadores de las ocho provincias andaluzas y de Extremadura, Valencia y Murcia. Además, entre los proyectos seleccionados, hay participantes en distintos programas de aceleración como Andalucía Open Future, Minerva y Telefónica Open Future Extremadura. Entre las elegidas destacan los ganadores de los premios AJE en su categoría de iniciativa emprendedora en las provincias de Jaén, Sevilla y Huelva.

Las startups seleccionadas este año son Competize, Courbox, Dasware, OWE Money Manager, eCapture3d, Estudio la Moneda SL, Faberin Spain S.L., Foodyt, Healthinn (ReHand solution), Heimdal Developers SL, Knowdle AI Technologies Group, Konversatio, Limno Pharma, LiveLink Motor, LiveLink Motor, Mayordomo System, Navlandis S.L., Netstorming Online S.L., New Wellness Concept, S.L., NutraSign, Smart IOT Labs, Sol Galaxy, TactilePay, vizlegal, WavyDrive y Zityfy Mobility S.L. Sus representantes han participado ya en varias jornadas de formación para durante el evento poder lograr iniciar un camino que les facilite conseguir una importante inyección económica a su proyecto y éxito en su negocio. Como novedad, esta edición dos startups residentes en la incubadora que Ikea tiene en su centro comercial de Málaga (Ikea Málaga Talento) formarán parte de las empresas que se presentarán a los inversores. Son Continue y Next Sport, ambas malagueñas.

El programa de Alhambra Venture se ha diseñado con ponencias de primeros espadas en el mundo de la financiación de startups, pitches a inversores, reconocimiento a visires y diálogos entre diferentes especialistas. Isidro Laso, DG Research and innovation de European Comission, estará en la inauguración el día 3 de julio. También intervendrá, en otra ponencia, Punit Aggarwal, ex-Head of Entrepeneur Development Google.

En la primera jornada, Íñigo Juantegui de On Truck contará su experiencia como fundador de una startup; y Rodolfo Carpintier pondrá en el escenario la experiencia de uno de los pioneros en la inversión en modelos de negocio digitales en España. Además, habrá una sesión que llevará por título 'Women in startups', que contará con Merce Tell de Nekko, Carmen Carpintero de Tartessos Ventures y Elena de Benavides de Gala Capital. Moderará Amparo San José, de IESE. La siguiente sesión abordará 'La innovación en la empresa andaluza', que será moderada por Fernando Seco, presidente de Cesur. Habrá, además, B2B logístico como nuevo nicho de emprendimiento Goi y Furgo. La tarde se dedicará a pitches a inversores.

El día 4 el responsable del Grupo MOX contará su experiencia tras su participación en Alhambra Venture. Seguirá Andreas Mihailovits, Tom Horsey y Andrée Dever, ¿por qué los principales Business Angels de Andalucía son extranjeros? Jesús Monleón de Seed Rocket hablará del apoyo al emprendimiento desde sus primeras fases; y 'Tras la inversión comienza una vida en común', que se encargará de explicar Carlos Blanco y Antonio Bustamante de Checkin. Además, habrá una charla mano a mano de Sergio Pérez de Sabadell Venture con Gustavo García Brusilowski (Buy Vip y Klikin). Se completa la sesión con una mesa sobre ciencia digital y otra sobre ecosistemas de emprendimiento.

La sexta edición de Alhambra Venture abordará las experiencias de triunfadores y los grandes retos que esperan a los responsables de los proyectos que están comenzando. En las cinco convocatorias anteriores se ha logrado financiación para el 23% de los emprendedores participantes sumando más de 23 millones de euros, lo que convierte al programa en un referente en materia de captación de financiación para emprendedores del sur de España.

IDEAL, apoyado por varias instituciones, proyecta Granada como la capital de las startups.