Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Desvío del tráfico de camiones por la CV-500 en la Comunidad Valenciana. Juan Signes

Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo

Se necesitan 30.000 conductores, pero nadie quiere ponerse al volante, por lo que el Gobierno dará 3.000 euros para el carné

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Cuarenta años después del éxito de Loquillo y Los Trogloditas «Yo para ser feliz quiero un camión», el problema actual es que no hay quien ... los conduzca. En un momento en el que el comercio online ha impulsado el transporte de paquetería a niveles récord y el camión sigue siendo el medio de transporte de mercancías más importante de Europa, existen 426.000 vacantes en el continente, según los datos de la Organización Mundial del Transporte por Carretera (IRU). A nivel mundial las cifras son impactantes -3,6 millones de puestos sin cubrir, cifra que se duplicará en 2028, según estiman- y España no se queda atrás: faltan 30.000 camioneros para hacer frente a la demanda, un problema que, sin soluciones a corto plazo, se agravará ante la oleada de jubilaciones que se producirán en la próxima década, puesto que la mitad de la plantilla tiene más de 55 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo

Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo