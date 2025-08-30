Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AVE en una imagen de archivo. RC

Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros

El fuego se originó en el vagón de cola y los bomberos han evacuado a todo el pasaje sin heridos

José A. González

José A. González

Sábado, 30 de agosto 2025, 15:33

El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendido desde primera hora de esta tarde después de que se incendiara el último vagón de ... tren a la altura de la localidad de Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real y que ha obligado al desalojo de los 210 pasajeros del convoy y ha cortar la vía que conecta el centro y el sur peninsular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El incendio en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  2. 2 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  3. 3

    El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora
  4. 4 Oficial: Bouldini, nuevo jugador del Granada
  5. 5 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  6. 6 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  7. 7

    Una inversión de 93 millones permitirá depurar el agua de 30 municipios
  8. 8

    50 días entre la vida y la muerte
  9. 9

    Guadix despide a Rosa, la vecina que cambió la imagen de la discapacidad
  10. 10

    Los nacimientos caen mientras las mascotas aumentan en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros

Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros