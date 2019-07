Los recuerdos, mejor dentro de un álbum de fotos

Vuelve la moda de lo analógico, el revelado y las fotos en papel R.I Martes, 16 julio 2019, 08:36

Hace algunos años, con la fotografía química, o analógica, metías tus viajes o experiencias en un carrete, disparabas y al acabar no te lo planteabas, a revelar el negativo y a esperar para ver los resultados. Hoy esto no es necesario.

Pero que no sea necesario, no significa que, coger tus archivos digitales y convertirlos en fotografías en papel no siga siendo una maravilla. Es curioso que en la época de la historia en la que se hacen más fotografías (con mucha diferencia) cada día, cada segundo, sea la época en la que un menor porcentaje de ellas acaban imprimiéndose.

El valor de tus recuerdos en papel siempre será más perdurable que en formato digital, además de que nos permite palpar esos momentos.

Volver a imprimir nuestras fotografías y crear álbumes de fotos vuelve a estar de moda, por eso, te recomendamos que imprimas tus fotos digitales realizadas con tu móvil o cámara digital en papel y así salvar tus mejores experiencias para que estén siempre contigo.

