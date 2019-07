Así son los nuevos auriculares inalámbricos que superan a todos los del mercado

Especialmente diseñados para aguantar la actividad deportiva intensa R.I Jueves, 4 julio 2019, 09:55

¿Los AirPods no te convencen? Hoy te presentamos una alternativa que te encantará y que por sus características podría superar a los auriculares wireless de Apple.

Los auriculares han eliminado el cable que los une cada, a esta tecnología se la conoce habitualmente como True Wireless, y los Airpods de Apple son uno de los mejores ejemplos, un éxito en ventas al que le ha salido un duro competidor.

En este caso, hablamos de los Powerbeats Pro, son la evolución de los Powerbeats 3, unos auriculares muy enfocados a la práctica deportiva.

Los nuevos Beats cubren una carencia importante de los Airpods: su resistencia al agua y al sudor. No debemos sumergirlos en agua y nadar con ellos, pero sí podemos usarlos para un deporte intenso, aunque sea en exteriores y con lluvia, algo que no era nada recomendable hacer con los Airpods si no queríamos perder su garantía por culpa de la oxidación.

La otra prueba irrefutable de su enfoque deportivo son los enganches ajustables, que favorecen una sujeción firme en la oreja. Los Powerbeats Pro aguantarán un ritmo intenso y duradero, sin tener que preocuparnos porque se caigan o se salgan del oído.

Su batería es otro de los puntos fuertes. Frente a las 5 horas de reproducción de música de los nuevos Airpods, los Pro suman cuatro horas más, alcanzando las 9 horas de duración al escuchar música.

Por último, los Powerbeats Pro incluyen una caja de transporte que además, funciona como una powerbank. Si 9 horas nos parecían poca autonomía, con la batería del estuche podemos alcanzar las 24 horas de funcionamiento, una de las mejores cifras del mercado en la actualidad.

Estas son las increíbles características de los Powerbeats Pro