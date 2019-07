Todo lo que necesitas saber si estás pensando en cambiarte a las lentillas

Si tienes problemas de visión, las lentillas pueden ser una muy buena opción R.I Miércoles, 10 julio 2019, 08:51

Las lentillas se han convertido en una alternativa óptima para cuando las gafas resultan incómodas. Aunque tradicionalmente se han empleado para paliar trastornos visuales como miopía, hipermetropía y astigmatismo, las lentillas del futuro serán capaz de dar respuesta a nuevos problemas. No obstante, existen muchas ventajas de las que podemos beneficiarnos si decidimos comenzar a usarlas:

No reflejan, no se empañan y no nos impiden ver bien si se mojan. En el caso de que estemos en verano y necesitemos gafas de sol, gracias a las lentillas no tendremos que adquirir unas gafas graduadas.

Son más estéticas. Las personas que tienen muchas dioptrías de miopía, por ejemplo, tienen que utilizar gafas con lentes muy gruesas que suelen distorsionar el ojo. Este se ve demasiado grande y puede resultar poco agradable. En estos casos, las lentillas pueden ser una muy buena opción.

Por otro lado, y una de las grandes ventajas que tenemos hoy día es que podemos disfrutar de lentillas baratas. Existen diferentes marcas y opciones que se adaptan a nuestro bolsillo y a nuestro estilo de vida.

¿Cuáles son los cuidados que debemos procurarle a nuestras lentillas?

Las lentillas necesitan unos cuidados especiales. Aunque esto va a depender del tipo que escojamos. Si tenemos lentillas diarias debemos desecharlas cada día y no reutilizarlas. En el caso de hacerlo podemos poner en riesgo nuestra salud ocular.

Si tenemos lentillas mensuales o anuales, entonces tendremos que disponer de un porta lentillas y líquido de mantenimiento. Si no tenemos este líquido las lentillas se secarán y deberemos tirarlas. El agua no puede sustituir al líquido para lentillas.