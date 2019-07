3 ideas para unas vacaciones de última hora

Si en el último momento has decidido hacer una escapada, muy atento a estas ideas y consejos R.I Jueves, 11 julio 2019, 08:45

¿Julio te ha pillado por sorpresa? Si eres de esos a los que siempre les pilla el toro, o este año no has decidido irte de vacaciones hasta el último momento, muy atento a estas tres ideas y a los consejos que te traemos a continuación, todavía estás a tiempo de hacer unas auténticas vacaciones «last minute».

Para los aventureros más deportistas

¿Siempre lo tienes en la mente pero aún no te has animado a hacerlo? El Camino de Santiago es una de esas cosas que todo aventurero y amante de la naturaleza debería tener en tu lista de «cosas que hacer antes de morir». No dejes pasar un año más y este verano cálzate unas botas y pon rumbo a Santiago.

Para amantes de los animales

Viajar a Tailandia puede ser todavía más apasionante si lo haces con un fin solidario. Y es que si eres un amante de los animales, La Asociación Viento Norte Sur es una ONG que te ofrece la posibilidad de conocer a fondo la zona tailandesa de Umphang a través de una experiencia de voluntariado como pocas. Mézclate con la cultura y la gente del país y colabora en un proyecto de protección animal dedicado al cuidado de elefantes. Umphang es una zona muy poco turística que presume de tener pueblos muy tranquilos y unas impresionantes cascadas conocidas como «Rhi Lor Su». Solo tendrás que alimentar, bañar y chequear la salud de los elefantes. ¡Un sueño hecho realidad!

Perdido en el paraíso, sin salir de España

A tan solo unos minutos de la península, existen varios paraísos en forma de islas que fácilmente confundirías con las Maldivas. Aguas cristalinas, una temperatura de ensueño y paisajes realmente bonitos. Por no hablar de la cantidad de actividades y deportes que ofrecen… rutas a caballo, descubrir el fondo marino, paseos en bicicleta y un montón de cultura y arte a tu disposición.

Menorca y Formentera son nuestras favoritas. ¿Y las tuyas?

¡Disfruta al máximo de tus vacaciones!