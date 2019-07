3 consejos para no dañar la batería de tu móvil

Es importante hacer las cargas apropiadas para asegurarnos que nuestra batería está en buen estado R.I Miércoles, 3 julio 2019, 10:19

Si hay algo que hacemos todos los días, sin excepción, es cargar el móvil. ¿Cómo lo cargas? ¿Sabes cuál es la mejor forma para hacerlo?

Gracias a las baterías de litio que se usan actualmente, ya no es necesario descargar por completo el teléfono antes de volver a cargarlo, tal y como sucedía hace unos años. Sin embargo, aquí te dejamos 3 consejos para optimizar su uso y las cargas de tu smartphone:

Usa el cargador original

Un mal cargador puede acabar ocasionando tiempos de carga más lentos y dañar la batería. Los cables y cargadores originales han sido diseñados con lo requerido según las características de la batería con la que operan.

Usando el cargador original específico para cada equipo, no tendrás ningún problema.

Carga el móvil cuando lo necesites

Lo ideal es mantenerlo de forma habitual entre un 20 y un 80% de carga para reducir el desgaste de la batería.

Sin embargo, aunque eso sea lo recomendable, la batería de nuestros dispositivo se va a desgastar igualmente con el tiempo independientemente de lo que hagamos. Así que no es necesario ceñirse de forma cerrada a unos números.

Cargarlo toda le noche

Dejar cargando el móvil toda la noche hará que la batería se cargue al 100% al no estar pendientes (ni despiertos) para desconectarlo antes. Esto lo expondrá a una carga larga de las que, si no es necesario, no es recomendable darle habitualmente.

No obstante, no dañará la batería. Cuando el móvil entiende que la energía está al máximo no permite que la corriente siga entrando.

