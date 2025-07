Alcaraz se quita el estrés

Enric Gardiner Madrid Viernes, 4 de julio 2025, 21:23 Comenta Compartir

«Ha sido un partido estresante», dijo entre risas Carlos Alcaraz. Las típicas risas nerviosas después de haber salido de una situación tensa y encontrarse por fin a salvo. El murciano, que sigue lejos de su mejor nivel, pero parece no necesitarlo para seguir ganando, saltó el obstáculo de Jan-Lennard Struff (6-1, 3-6, 6-3 y 6-4) y está en octavos de final de Wimbledon por cuarto año consecutivo.

Desde su año de estreno en el torneo, en el ya lejano 2021 en el que no sabía ni lo que era aún ganar un título ATP, Alcaraz nunca ha fallado a su cita con la segunda semana del Grand Slam londinense, coronada en las dos últimas ediciones con el título.

Y eso que Struff despertó un murmullo en algunas secciones de su duelo ante el español, que aún carece de su brillo característico, pero al que no parece hacerle falta para quemar etapas en el All England Club. Alcaraz se ha acostumbrado a ganar por castigo y suma 21 triunfos seguidos desde su derrota en la final del Conde de Godó hace casi tres meses.

El español está en un punto de dulce que exuda confianza para salvar cualquier tipo de situación. Después de un primer set impropio de Struff -solo marcó un golpe ganador- y de casi cualquier tenista profesional, el alemán, que convive con una táctica de vida o muerte, demostró a Alcaraz por qué esta superficie es tan peligrosa y por qué representa una especia de bestia negra.

Si bien solo le ha ganado una vez, en Roland Garros 2021, Struff siempre le ha rascado algún set y esta vez no iba a ser menos.

«Sabía que iba a ser muy difícil, que iba a tener que estar concentrado en todos los puntos. Su juego es muy bueno en hierba, por su buen saque y porque va mucho a la red», admitió Alcaraz, que había estudiado bien en su rival.

Pero saberse la teoría no es lo mismo que luego aplicar la práctica cuando llueven saques a más de 220 kilómetros por hora y la envergadura del alemán se hace enorme en la red. Subió más de un centenar de ocasiones a esa altura de la pista y se llevó consigo 34 puntos, muchos de ellos en un segundo set que mandó a su cazuela y que aumentó el estrés de Alcaraz, que ya está más que acostumbrado a estos vaivenes.

Por eso no sorprendió que al siguiente set todo volviera a engrasarse y no tuviera que enfrentar ningún punto de rotura, ni que en el cuarto la iniciativa la llevara Struff, rozando meterse en un quinto set, como ya logró en 2022, y complicar de verdad la vida al palmareño.

Struff estuvo a un golpe de fortuna de conseguirlo, con la bola de 'break' que tuvo con 3-2 a favor o con el 0-30 del 4-3. También en el 4-4, el juego clave del encuentro, cuando desperdició siete ventajas, alguna de ella en puntos prácticamente regalados. Cansado de dejar pasar ocasiones, el alemán claudicó a la primera para su rival. Con un revés a la red se arrancó el grito de un Alcaraz que no sabía ni cómo había solventado el compromiso así.

«No me puedo creer una volea que falló en el 4-4 y no me puedo creer que haya ganado esto por 6-4», reconoció, a la vez que añadió lo que pensaba todo el mundo en la central. «Ha sido estresante».

Superado a Struff, el siguiente problema lo ocasionará Andrey Rublev, el ruso, que ha vencido a Laslo Djere, Lloyd Harris y Adrian Mannarino para estar por segunda vez en su carrera en los octavos de final de Wimbledon.

Alcaraz le ha ganado en dos ocasiones, siempre en las Finales ATP de Turín, mientras que el ruso le doblegó en el Masters 1.000 de Madrid en 2024.