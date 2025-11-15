Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sinner celebra a victoria ante De Miñaur. Afp
ATP Finals

Sinner alcanza su tercera final consecutiva en las ATP Finals

El italiano doblega a un buen De Miñaur y espera a Alcaraz o Auger-Aliassime en la final de este domingo

Enric Gardiner

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

Jannik Sinner sigue intratable en su tierra. El italiano se impuso a un gran Alex de Miñaur (7-5 y 6-2) para llegar sin ... perder un solo set a la final de la Copa de Maestros, donde se enfrentará este domingo a Carlos Alcaraz o Felix Auger-Aliassime.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  4. 4

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  5. 5 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  6. 6 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  7. 7

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  8. 8

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  9. 9

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  10. 10 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sinner alcanza su tercera final consecutiva en las ATP Finals

Sinner alcanza su tercera final consecutiva en las ATP Finals