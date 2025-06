Sinner despide a Djokovic y se enfrentará a Alcaraz por la Copa de los Mosqueteros

Enric Gardiner Viernes, 6 de junio 2025, 23:54 Comenta Compartir

Roland Garros tendrá el próximo domingo su final deseada. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se medirán después de que el español venciera este viernes a Lorenzo Musetti, que se retiró lesionado en el cuarto parcial, y el italiano doblegara pocas horas después a Novak Djokovic (6-4, 7-5 y 7-6 (3)), que puede haber jugado su último partido en París.

Sinner, que ya sabía que Alcaraz había ganado la primera semifinal a Musetti, impuso su favoritismo a Djokovic, que, pese a la derrota en tres sets, dio la cara en todo momento y llevó al límite al mejor jugador del mundo.

El serbio pudo haber alargado la pelea mucho más de haber aprovechado sus pelotas de 'break' (5 de 6) y de no haberse visto afectado por problemas físicos a partir del segundo set. Aun así y pese a la clara desventaja en lo físico, tanto por la edad como por el desgaste del torneo, ya que Sinner no ha perdido un set en seis partidos, Djokovic no desfalleció en ningún momento, ni tras el paso por el fisio, y llegó a disponer de un 0-40 en el tercer set que hubiera forzado, como mínimo, un cuarto parcial.

Ovacionado… ¿y adiós a París?

El de Belgrado claudicó en el desempate y dio una de las imágenes para el recuerdo en la Philippe Chatrier, cuando posó su raquetero en la arcilla, besó la tierra roja y recibió una gran ovación del público. El tres veces ganador, vencedor en 101 encuentros en estas pistas, puede haberse despedido de esta forma del torneo y de las instalaciones en las que el verano pasado conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Ampliar Djokovic agradece al público de Roland Garros sus aplausos tras el que puede haber sido su último partido en activo en el torneo. AFP

El duelo de este domingo ante Alcaraz será el doceavo de su rivalidad, con la ventaja de 7-4 para el español, que además se ha llevado los cuatro últimos, incluyendo la final del Masters 1.000 de Roma hace dos semanas. En juego está la llamada Copa de los Mosqueteros, esto es, el Grand Slam parisino y con ello el trono mundial de la tierra batida.