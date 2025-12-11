Quentin Folliot, suspendido 20 años por amaño de partidos y obstrucción a la justicia
El tenista francés, que llegó a ser número 488 del mundo, ha sido sancionado hasta 2044 por manipular sus resultados y ofrecer dinero a otros jugadores
Cristián Ramón Cobos
Madrid
Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:52
Sanción histórica en el mundo del deporte. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) comunicó este jueves que el tenista francés Quentin Folliot, de ... 26 años y que llegó a ser número 488 del mundo, ha sido suspendido hasta 2044 por su vinculación con una red de amaño de partidos. 20 años de sanción.
Folliot tendrá prohibido estar implicado en cualquier actividad relacionada con el mundo del tenis -jugar, entrenar o asistir a cualquier evento autorizado- hasta el año 2044. Además, el francés se ha llevado una multa económica de 70.000 dólares y deberá reembolsar ganancias por más de 44.000 dólares tras haber cometido 27 violaciones del Programa de Anticorrupción en el Tenis.
Folliot fue hallado culpable de ser figura central de una red de jugadores implicados en el amaño de partidos y se convierte en el sexto tenista sancionado por esta investigación, después de Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli.
El tenista galo había negado los cargos que se habían lanzado contra él, por haber participado en el amaño de 11 encuentros entre 2022 y 2024, ocho de los cuales fueron con estaba en pista.
Todo tipo de cargos
En total, los cargos que presentaron contra Folliot ascienden hasta 30. Entre los que se incluyen fijar resultados de los partidos, recibir ingresos de grandes sumas de dinero por dejarse perder y así beneficiar a las apuestas, ofrecer dinero a otros jugadores, uso de información privilegiada, conspiración corrupta, ausencia de colaboración con las autoridades de la ITIA y destrucción de pruebas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión