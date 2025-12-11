Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pista del Master de Cincinnati. Afp / Dylan Buell
Tenis

Quentin Folliot, suspendido 20 años por amaño de partidos y obstrucción a la justicia

El tenista francés, que llegó a ser número 488 del mundo, ha sido sancionado hasta 2044 por manipular sus resultados y ofrecer dinero a otros jugadores

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:52

Comenta

Sanción histórica en el mundo del deporte. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) comunicó este jueves que el tenista francés Quentin Folliot, de ... 26 años y que llegó a ser número 488 del mundo, ha sido suspendido hasta 2044 por su vinculación con una red de amaño de partidos. 20 años de sanción.

