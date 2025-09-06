Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jannik Sinner celebra su victoria. Reuters

Sinner tampoco falla a la cita final

Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:37

Perdió otro set, el segundo en el torneo, pero no cedió más. Jannik Sinner ha defendido con todo su liderazgo mundial, que solo mantendrá si ... el domingo vence a Carlos Alcaraz en la final del US Open. Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en 3h02'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  2. 2 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  3. 3 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  4. 4 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  5. 5

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  6. 6

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  7. 7

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  8. 8

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G
  9. 9

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  10. 10

    El subdelegado censura la «irresponsabilidad populista» del alcalde de Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sinner tampoco falla a la cita final

Sinner tampoco falla a la cita final