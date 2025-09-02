Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Impresionante lección de Sinner para potenciar su favoritismo

El italiano logra su billete a cuartos del US Open tras arrollar a Alexander Bublik (6-1, 6-1 y 6-1) en apenas 81 minutos

Dagoberto Escorcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:38

Jannik Sinner ofreció anoche su mejor imagen en lo que va del US Open. Su actuación contra Alexander Bublik, número 24 del mundo, fue impresionante: ... 6-1, 6-1 y 6-1 en apenas 81 minutos. Los cuartos de final del torneo neoyorquino ya están definidos: Sinner se medirá a su compatriota Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime se enfrentará a Alex de Miñaur y, por la otra parte del cuadro, Djokovic se las verá con Fritz y el español Alcaraz jugará esta tarde contra Lehecka.

