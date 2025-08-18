Así hemos narrado la victoria de Alcaraz tras la retirada de Sinner

Sinner, por otra parte, no ha cedido ni un set en lo que va del torneo, eliminando en semifinales a Terence Atmane, la gran revelación de esta edición. Jannik ha demostrado su gran nivel en superficie dura, pero hoy enfrenta al rival más fuerte que se puede encontrar en la actualidad. Son solo tres las derrotas que lleva el italiano en 2025 y dos de ellas fueron a manos de Carlos.