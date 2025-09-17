Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jessica Bouzas se lamenta tras perder un punto ante Marta Kostyuk. Tingshu Wang (Reuters)
BJK Cup

Kostyuk obliga a España a remontar

La ucraniana derrota a Bouzas en dos sets y exige a las de Carla Suárez ganar los dos partidos restantes para estar en semifinales

Enric Gardiner

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:18

Mal arranque para España en la Billie Jean King Cup de Shenzhen (China). La pontevedresa Jessica Bouzas cayó ante Marta Kostyuk (7-6 (3) y 6-2) y España necesitará ganar los dos siguientes partidos para estar en las semifinales del torneo.

Bouzas, que está jugando esta temporada el mejor tenis de su carrera, fue la elegida por Carla Suárez para abrir la eliminatoria ante Ucrania y buscar las primeras semifinales para el combinado en 17 años. La de Vilagarcía de Arousa dominó por bastantes fases a Kostyuk y llegó a tener 'break' a favor en ambos sets, pero siempre muy lejos del cierre. Disfrutó de un 3-1 en el primero, que perdió con tres juegos seguidos en contra, y de un 1-0 en el segundo, antes de que se le escaparan cuatro juegos consecutivos.

La ucraniana, número 26 del mundo y muy acostumbrada a estas pistas rápidas 'indoor', estuvo mejor en los momentos importantes y desarmó a Bouzas a base de golpes ganadores y con un punto de agresividad superior al de la española, que no pudo atrapar a Kostyuk en largos intercambios, donde ella sí puede ser mejor.

Ahora será el turno de Paula Badosa, que en su primer partido desde Wimbledon tendrá que derrotar a Elina Svitolina para que España no quede eliminada y sean las ucranianas las que pisen las primeras semifinales de su historia.

