Jannik Sinner

40 1

Álex de Minaur

AD 1
ATP Finals

En directo | Sinner-De Miñaur

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  6. 6

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  7. 7 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  8. 8

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  9. 9

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  10. 10 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones

