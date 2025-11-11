Directo | Alcaraz - Fritz
Los dos tenistas salen a pista en este momento bajo los aplausos del público asistente.
Taylor Fritz sí sabe lo que es llegar a una final en estas finales ATP, la disputó el año pasado ante Jannik Sinner cuando el italiano le derrotó por un doble 6-4.
Carlos Alcaraz tiene un objetivo claro en este torneo, ser el primer español en ganarlo bajo el actual formato. Solo Rafa Nadal consiguió llegar a la final en dos ocasiones, perdiéndola en 2010 ante Roger Federer y en 2013 frente a Novak Djokovic.
Taylor Fritz, por su parte, buscará su tercer título tras ganar en Stuttgart y Eastbourne. También viene de disputar el Masters 1000 de París donde cayó en octavos ante Bublik.
Carlos Alcaraz busca aquí en Turín lograr su noveno título de la temporada, tras su tropiezo en el Masters 1000 de Paris donde cayó en su primer encuentro frente a Cameron Norrie.
Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se han medido previamente en cinco ocasiones, con cuatro victorias del murciano y una del norteamericano. Alcaraz ganó las tres primeras, cuartos de Miami en 2023, en la Laver Cup en 2024 y en semifinales de Wimbledon en 2025, la cuarta la ganó Fritz, en la Laver Cup también en este 2025. El último tiempo fue para Alcaraz, en la final de Tokio también en el vigente año.
Los dos ganadores de la primera jornada, Alcaraz superó en dos sets a Álex de Miñaur y Taylor Fritz hizo lo propio con Lorenzo Musetti, se miden en esta segunda cita. La segunda jornada del grupo A la completarán esta noche el italiano Musetti y De Miñaur.
Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda jornada del grupo A de las Turín ATP Finals que enfrenta a Carlos Alcaraz con Taylor Fritz.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
- 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
- 3 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
- 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
- 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
- 6 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
- 7 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
- 8 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
- 9 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
-
10
-
Publicidad