Investigación Policía Nacional. PN

Desarticulada una red de amaños de partidos de tenis con ganancias superiores a 800.000 euros

La manipulación de resultados tuvo lugar en varios países y la Policía Nacional contribuyó en la organización EUROJUST para detener a uno de los 16 arrestados

C.P.S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:10

La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades de Bulgaria, Francia y Rumanía, han detenido a 16 personas que formaban parte de una red de ... amaños de partidos de tenis entre los años 2018 y 2024. Se estima que los implicados obtuvieron unas ganancias que rondan los 800.000 euros. A través de las transacciones bancarias ejecutadas mediante la casa de apuestas se llegó a la conclusión que la red se usaba principalmente desde Bulgaria, aunque contaban con intermediarios en otros países.

