Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Alex De Miñaur. Marco Bertorello / AFP
Finales ATP

Alcaraz comienza con buen pie en las Finales ATP

El murciano se impone a un correoso y combativo De Miñaur para conseguir su primer triunfo en Turín

Enric Gardiner

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:10

Comenta

Carlos Alcaraz comenzó con buen pie su asalto a las Finales ATP de Turín al vencer al correoso Alex de Miñaur por 7-6 (5) ... y 6-2 en una hora y 42 minutos. El murciano, que necesita dos triunfos más para asegurar el número uno a final de año, despejó las dudas que dejó su temprana eliminación en París y reafirmó su favoritismo en un grupo que quedó mermado tras la baja de Novak Djokovic y en el que además del australiano y el español están Lorenzo Musetti, cuyo estado físico es una incógnita tras desgastarse en Atenas, y Taylor Fritz.

