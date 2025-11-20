Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Martínez y Granollers celebran un punto. Tiziana Fabi / AFP
Copa Davis

Granollers y Pedro Martínez meten a España en semifinales

El dobles completa la remontada contra la República Checa y el equipo capitaneado por David Ferrer sigue aspirando a conquistar la Ensaladera

Enric Gardiner

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

Marcel Granollers y Pedro Martínez completaron la gesta, derrotaron a Tomas Machac y Jakub Mensik (7-6 (8) y 7-6 (8)) y clasificaron a ... España para las semifinales de la Copa Davis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  7. 7 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  8. 8 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 La Granada que plantó la semilla de la democracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granollers y Pedro Martínez meten a España en semifinales

Granollers y Pedro Martínez meten a España en semifinales