Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Carreño celebra la victoria ante el danés Elmer Moeller, en el último duelo de Copa Davis. Efe

Carreño es el quinto hombre para la Copa Davis

El asturiano acompañará a Alcaraz, Granollers, Munar y Pedro Martínez en la Copa Davis de Bolonia

Enric Gardiner

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

El capitán David Ferrer ha elegido a Pablo Carreño como quinto integrante del equipo español de Copa Davis que buscará la ensaladera en Bolonia (Italia) ... del 18 al 23 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Carreño es el quinto hombre para la Copa Davis

Carreño es el quinto hombre para la Copa Davis