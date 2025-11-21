Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alexander Zverev, durante el partido de la Copa Davis. Afp
Copa Davis

La Alemania del desanimado Zverev amenaza a España

El combinado alemán salvó tres puntos de partido para clasificarse a estas semifinales, donde se medirá a España

Enric Gardiner

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:52

Alexander Zverev no se escondió. No le gusta la Copa Davis. O mejor dicho, no le gusta este formato de la competición de la Ensaladera. « ... La verdadera Copa Davis es el ambiente. Jugar contra Italia en Italia sería un atmósfera completamente diferente a jugar contra Italia en España. Jugué contra Nadal en una plaza de toros y eso es para mí la verdadera Copa Davis, no la que estamos viviendo. Es un torneo de exhibición al que llaman Copa Davis», dijo hace unos días el alemán.

