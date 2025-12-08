El punto en Extremadura le supo a poco al Linares Deportivo

A puntito estuvo el Linares Deportivo de amargarle al Extremadura la fiesta nocturna que había montado en un encuentro que empezó el 7 de diciembre ... y acabó en la madrugada del día 8. Buen partido de los hombres de Pedro Díaz, a los que les faltó un poco más de pegada arriba para haberse vuelto con los 3 puntos y arrebatarle a los azulgrana la plaza de fase de ascenso.

El partido empezó mejor para los locales, venían de esfuezo copero del jueves y sabían que tenían que adelantarse en el marcador o se les iba a hacer muy cuesta arriba cuando apareciese el cansancio. Suyos fueron los primeros buenos acercamientos, pero sin excesivo trabajo para Barrios. Disparos sin dirección a portería, sí salvó un buen disparo de Gio y sí sudó con un balón que se estrelló en ell travesaño.

Contratiempo en los mineros a la media hora. Si la enfermería no está ya hasta arriba, otro soldado caído, Manny Alexander tuvo que abandonar el campo y dejar su puesto a Aguado, que acabó sufriendo porque los de Almendralejo volcaron por su zona el ataque.

En el minutos 37 llegó el 1-0, en un apelota de segunda jugada, perdida en el borde del área sin dueño, apareció Diego por esos lares y metió un zurdazo cruzado y abajo ante el que no puedo hacer nada Barrios. Se puede decir que gol justo, el Extremadura había sido mejor y lo había merecido, pero desde ese momento mandó más el Linares.

Sí, otra vez de menos a más, marca de la casa. Estaban todavía los extremeños saboreando el gol de Diego cuando apareció un balón llovido desde la derecha y Hugo Díaz, el más listo de la clase, se zafó de su marca, se elevó sobre el cielo de Almendralejo y cambió con la testa la dirección de la pelota para enmudecer el Francisco de la Hera y hacer el 1-1 en el minuto 39. Soberbio el cabezazo.

Correa tuvo una para el 2-1 que no acertó a rematar entre los tres palos, ya en el área pequeña. El Extremadura parecía reaccionar cuando Samu Hurtado cometió un error infantil, entrada muy dura a la altura de la rodilla de João Paulo cuando la primera parte terminaba y el colegiado no se lo pensó dos vedes. Roja directa y un hombre menos para el Extremadura en la segunda parte.

El técnico local recompuso el equipo al descanso, dejó en el banco a Robe Romero y entró Fran Rosales. El Linares salió más intenso en busca de la remontada, el Extremadura supo sufrir. Hugo una buena por cada bando, la de los locales fue un cabezazo picado de Gio que no cogió dirección a puerta por poco. La del Linares fue un disparo de Lara a bocajarro en acción de estrategia que David Robador salvó con una fabulosa estirada. Tuvo alguna más, pero no tan portentosa como esta.

Carrusel de cambios en los últimos minutos, Pedro Díaz buscó ese cansancio de los locales con Fuentes, Michael e Isra García, pero hacía tiempo que el Extremadura había dado el empate por bueno y no volvieron a generar peligro real. Así que el punto se puede considerar bueno para los dos equipos.

El Extremadura salvó una semana de tres partidos sumando ante un Linares que venía a quitarles el puesto de 'play off', y los mineros siguen una semana más invictos, sumando en un campo complicado. en el que empezaron perdiendo y acabaron con más gente en la enfermería de la que trajeron.