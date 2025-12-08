Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alineación del Linares en Almendralejo. Linares Deportivo

El punto en Extremadura le supo a poco al Linares Deportivo

Diego adelantó a los de Almendralejo y Hugo Díaz puso el empate antes del descanso, los mineros jugaron la segunda mitad en superioridad

Ángel Mendoza

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:05

A puntito estuvo el Linares Deportivo de amargarle al Extremadura la fiesta nocturna que había montado en un encuentro que empezó el 7 de diciembre ... y acabó en la madrugada del día 8. Buen partido de los hombres de Pedro Díaz, a los que les faltó un poco más de pegada arriba para haberse vuelto con los 3 puntos y arrebatarle a los azulgrana la plaza de fase de ascenso.

