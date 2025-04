A pensar en la próxima temporada

Ángel Mendoza Linares Domingo, 20 de abril 2025, 17:54 Comenta Compartir

Ahora sí se puede decir que se acabó. Hasta aquí el intento de ascenso del Linares Deportivo, que no aprovechó la derrota del Almería B en Torremolinos (3-0) y del Xerez en Villanueva (1-0). Aunque las matemáticas lo hagan posible una semana más, hay que se un iluso para pensar que el Linares pueda cazar al Estepona, ahora quinto con 4 puntos más y sabiendo que los mineros tienen perdido el golaveraje.

Los mineros no fueron capaces de superar a una Balompédica Linense apagada que, al igual que los mineros, aunque las matemáticas digan que todavía es posible, el tiempo confirmará que la salvación no será posible. Las tablas al final de los 90 minutos no le valían a ninguno de los dos, el objetivo era ganar los 3 últimos partidos.

Reencuentro de dos viejos amigos, Romerito y Pedro Díaz en los banquillos. Volvió Ernestas bajo palos, dos delanteros de inicio con Hugo Díaz y Talaverón, Guti estuvo en el banquillo. La Balona con cuatro bajas importantes como Fran Tena, Chica, Fuentes y Luis Martínez, sabiendo que una derrota sería decir adiós a la permanencia. Aunque el club local puso entradas a precios populares, el campo estuvo lejos de llenarse.

El Linares fue le primero en probar fortuna con tres disparos, David Alfonso, Isra García y Talaverón muy activos, disparos a puerta en busca del gol en los 3 primeros minutos, uno fuera y dos atajadas de Álex Lázaro. Tenía claro el Linares que si se ponía por delante pronto en el marcador tendría la mitad del trabajo hecho, a tenor de las últimas derrotas del equipo linense.

A los 12 minutos acertó Hugo Díaz recibiendo un balón procedente de una melé de jugadores en la media luna, batió por bajo al meta, pero el juez de línea levantó el banderín por estar adelantado el 7 de los mineros. A partir de ahí el partido se trabó un poco, el Linares no sufría y se le veía cómodo en el campo.

Paso la primera media hora sin que La Balona tuviese acercamientos claros a la portería de Ernestas, pero el Linares tampoco estaba sabiendo generar peligro, mucho balón por dentro, voleas sin sentido, lanzamientos muy lejanos y cero profundidad. Hasta que en el minuto 40 llegó un córner que remató sin marca Lado en el punto de penalti, pero no le dio fuerza con la cabeza y atrapó fácil Álex Lázaro. En el siguiente córner, el balón se quedó en el área pequeña sin que nadie rematase, David Alfonso metió la cabeza, pero no le dio dirección a puerta.

Descanso

Con la sensación de haber perdonado mucho, el Linares enfiló el túnel de vestuarios. En el descanso se quedó en la caseta local Adri Carrasco y entró Joao Pedro. Tuvo una clara a la contra Isra Cano, conduciendo desde su campo, haciendo recular a los albinegros, apertura en el área para David, que estrelló su remate en el pie de un defensa.

La respuesta de La Balona sí fue la primera buena de los visitantes, en el 51, Carlos León apuró en la banda, centró al primer palo y entró con la cabeza Joao, pero la pelota le salió junto al palo. Romerito vio las cosas y metió otro delantero con Harper por Villa. En esos compases el Linares seguía sin carburar y Pedro llamó a Jorge y Escardó por David Alfonso y Cano. Como la cosa no cambiaba ya era el minuto 70, Guti entró por Lado.

Joao tuvo otra buena de chilena, no cogió dirección a puerta. Fue el colegiado el que le dio vidilla al Linares. En una acción peligrosa de La Balona donde Fran Carbiá cayó en el área, Fernández Cintas interpretó que había sido penalti fingido y le mostró la segunda amarilla al delantero linense. Minuto 75 y La Balona se quedó con uno menos.

Pedro Díaz llamó a Michael por Talaverón buscando el desequilibrio en los últimos 10 minutos. Romerito sacó a León para meter a Carlos Cano. Con esas cartas, los dos equipos sabían que el empate no le valía a ninguno. El Linares, con uno más, se precipitaba una y otra vez en ataque, con Escardó intentando hacer magia, pero ante muchos defensas. Isra Cano lo intentó en la frontal y repelió el portero.

Encomiable el esfuerzo defensivo de La Balona en los minutos finales ante un Linares que no encontraba la forma, ya no había precisión, ni fuerzas, ni los que entraron desde el banquillo sacaron algo bueno en acción individual. Nadie se desmarcaba, nadie se ofrecía y el colegiado decidió que ya había visto suficiente. Empate sin goles.

La semana que viene se echará el telón en Linarejos a una temporada 2025/26 para olvidar, donde un Linares recién descendido ha salvado la categoría gracias a la revolución que provocó la llegada en inverno de Pedro Díaz al banquillo. Acabar ganando al Villanovense sería un caramelo de despedida para la afición, pero hay que ser realistas, el 'play off' ya es cosa de Almería B, Xerez CD, Estepona y UCAM Murcia. El Linares se apea de ese grupo con este empate.