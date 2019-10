El atleta jienense Alberto González se queda fuera del Mundial de Doha A sus 21 años, Alberto González participó por primera vez en un Mundial. / RFEA En su primera aparición en una cita mundialista, el atleta jienense del Unicaja Atletismo marcó un registro de 71,69 en su mejor lanzamiento JOSE FERNÁNDEZ Jaén Martes, 1 octubre 2019, 20:26

Con tan sólo 21 años, Alberto González, el atleta del Unicaja Atletismo, ya puede presumir de haber pisado un estadio de atletismo con motivo de la celebración de una cita mundialista. El joven jienense se ganó el derecho a estar entre los mejores lanzadores de martillo del mundo en el Mundial de Atletismo que se celebra en Doha.

El propio González reconocía que su sueño era aspirar a estar en la final, aunque admitía que sería un hecho difícil de conseguir ante los mejores martillistas del circuito internacional. La prueba de ello fue que la ronda de clasificación de este Mundial de Doha 2019 ha sido la tercera más cara de la historia. La última marca en lograr el pase a la final registraba un lanzamiento de 76,22 m. Una cifra que solo se había superado en las citas de Edmonton 2001 (76,72 m) y París 2003 (76,56 m).

A pesar de la dificultad, Alberto saltó a la pista dispuesto a dar lo mejor de sí mismo y dar el cien por cien. En su primer intento, el atleta jienense enviaba el artefacto hasta los 71,69 m. Marca que se quedaba corta para sus aspiraciones. El segundo lanzamiento se quedaba en 71,59 m. La oportunidad de hacer historia quedaba reducida a un último lanzamiento en el que superar su mejor marca personal. Un tercer intento que quedó invalidado al ser declarado nulo.

La clasificación para la final fue la tercera más cara de la historia de los Mundiales de Atletismo

Al término de la clasificación, el atleta jienense afirmaba que su intención había sido «buscar desde el primer lanzamiento una marca superior a la que tengo y si no estás bien en esos dos últimos giros del lanzamiento y te falta una chispa de velocidad, pasan estas cosas. He ido a jugármela desde el principio pero no ha podido ser».

Tras sus tres lanzamientos, Alberto González manifestaba que en los dos primeros intentos «no he cogido bien el martillo», mientras que en el tercer lanzamiento «se me ha enganchado el pie en la pletina y ha sido nulo». La tristeza de no haber conseguido un lanzamiento que le permitiese estar en la final fue algo pasajero. El joven atleta del Unicaja Atletismo ya había alcanzado su victoria personal en un año que se podría calificar de excelente. «Hoy solo valía hacer mejor marca personal pero ha sido muy complicado viendo como estaban los rivales», argumentaba el jienense.

El 2019 será un año difícil de olvidar para Alberto González, que define el curso como «un año increíble», que se ha visto coronado con su participación en un Mundial en el que «veníamos a luchar y a dar el cien por cien, pero me quedo con la experiencia de haber venido y la mente ya en los objetivos del próximo año».

La extraordinaria temporada del joven jienense ha tenido grandes hitos como su medalla de oro en Gävle (Suecia) durante el Campeonato de Europa sub-23. Una competición en la que alcanzó su mejor marca personal del año (74,36 m). Un registro que volvía a superar días después en el Meeting Internacional de Atletismo Jaén Paraíso Interior-Memorial Francisco Ramón Higueras, en Andújar. Momento en el que Alberto González marcaba un registro que suponía un nuevo récord de Andalucía y situarse como segundo mejor lanzador de la historia de España con una marca de 75,78 m. Con el permiso del plusmarquista Javi Cienfuegos, el futuro del lanzamiento de martillo en España tiene acento jienense.