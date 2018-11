Así va a ser el XXII Rallye Nevada Shopping Primeras Nieves de Sierra Nevada J.I.C. La cita se celebrará los días 16 y 17 de noviembre con el exfutbolista Diego Mainz como padrino de honor JOSÉ I. CEJUDO Miércoles, 14 noviembre 2018, 12:19

Este fin de semana tendrá lugar en la provincia la XXII edición del Rallye Nevada Shopping Primeras Nieves de Sierra Nevada, que el viernes 16 y el sábado 17 de noviembre recorrerá la comarca con sus más de 90 participantes con salidas y metas en el párking exterior del centro comercial ubicado en Armilla. El evento está organizado por la Escudería Granada 49.9 con el apoyo de más de 400 voluntarios además de los 600 profesionales implicados. La presentación ha tenido lugar esta mañana en Fermasa, centro neurálgico de las asistencias y donde tendrán lugar las verificaciones técnicas de los vehículos.

Fernando Parra, presidente de la Escudería Granada 49.9, ha destacado que «como gran novedad será la primera vez que incorporemos el campeonato de España de velocidad y regularidad en históricos». Este hecho lo convertirá en el mayor rallye cronometrado que se haya celebrado en Granada, como abandera la organización. «Vendrán equipos de todas partes de España y de Francia y Bélgica. Calculamos un impacto económico de entre tres y cuatro millones de euros en la provincia y los hoteles presentarán llenos absolutos gracias al rallye entre participantes y espectadores ya que este es un deporte que mueve comercio, turismo y dinero y el tejido empresarial granadino ha sabido reconocer nuestro esfuerzo», ha valorado Parra, que recibió la bienvenida y el agradecimiento de Pablo Arturo Cano Cobo, concejal del área de Deportes y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Armilla.

Como ha descrito Fernando Parra, presidente de la escudería organizadora, el rallye comenzará con su ceremonia de salida el viernes a las 19 horas en el párking exterior del Nevada, donde estará ubicada la fanzone y que vivirá el alumbrado del árbol de Navidad, y desde ahí se partirá hacia los distintos tramos ubicados en los nueve municipios involucrados. El viernes se recorrerán los tramos nocturnos de Monachil y Pinos Genil y al día siguiente será el turno de Quéntar-La Peza, La Peza-Purullena por la mañana y Montefrío e Íllora por la tarde. La entrega de trofeos con fiesta y espectáculo musical también tendrá lugar en el Nevada. «Tenemos todas las claves para el éxito si el tiempo nos acompaña», ha asegurado Fernando Parra.

Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, ha resaltado que «albergar una prueba de esta envergadura en Andalucía es muy importante para nosotros ya que nos pone en el panorama nacional con la seguridad de que va a ser un éxito de la mano de la Escudería Granada 49.9»en este último rallye del campeonato con tantas cosas por decidir. Julio Romero, adjunto a gerencia de Nevada Shopping, ha calificado como «un honor el participar y colaborar en este tipo de iniciativas locales» cediendo «aproximadamente 600 plazas del párking exterior de las 7.000 con las que contamos incluidas también las de los terrenos aledaños».

Por último, el padrino de honor de la prueba, el exfutbolista Diego Mainz, ha señalado que «este es un evento importante y es un privilegio apadrinarlo, echaré una mano en lo que se me pida», antes de recalcar que «siempre me ha gustado el motor pero por incompatibilidades laborales no he podido practicarlo más allá de la videoconsola durante las concentraciones». El que fuera central del Granada se dedica hoy en día a entrenar en su cantera, «una etapa preciosa para formar no sólo jugadores sino personas».

Entre las claves deportivas de este XXII Rallye Nevada Shopping Primeras Nieves de Sierra Nevada se encuentran la presencia de Antonio Saiz, piloto español que se está disputando el campeonato nacional, así como del andaluz José Antonio Aznar, ganador en tres ocasiones del campeonato andaluz, la última en la pasada edición precisamente en Granada, ciudad a la que ha querido regresar aun teniendo ya el título en el bolsillo. La prueba contará con una notable representación granadina con alrededor de una docena de pilotos.