El XIV Circuito de Natación de Invierno llegará a ocho municipios de la provincia

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto a representantes de los ayuntamientos sede, ha presentado el XIV Circuito Provincial de Natación de ... Invierno. El circuito se desarrollará entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 en hasta 8 piscinas cubiertas del territorio granadino, reforzando el carácter inclusivo, formativo y recreativo de esta propuesta, diseñada especialmente para participantes no federados. Este año, el calendario contará con paradas en Salobreña, Almuñécar, Huétor Tájar, Las Gabias, Guadix, Motril, Baza y Ogíjares.

Escobedo ha destacado que «este circuito vuelve a demostrar que la Diputación apuesta firmemente por el deporte base y por ofrecer oportunidades reales a quienes desean iniciarse o mejorar en la natación sin necesidad de formar parte de un club federado. Queremos que cada niño, joven o adulto que se acerque a una piscina disfrute, aprenda y comparta la experiencia, que para nosotros es el verdadero valor del deporte provincial».

Además, el diputado ha subrayado también la importancia de las instalaciones municipales y la colaboración de los ayuntamientos participantes, indicando que «gracias al trabajo conjunto de nuestros municipios, podemos ofrecer un calendario amplio, diverso y de calidad».

Se trata de una iniciativa consolidada ya en la provincia cuyo objetivo es promover la práctica de esta modalidad entre deportistas de toda la provincia, desde los más pequeños hasta nadadores de categoría máster. En cada una de las sedes se organizarán pruebas individuales y de relevos, con distancias adaptadas a las categorías Prebenjamín-Benjamín y Alevín-Máster, fomentando el aprendizaje de todos los estilos y el compañerismo dentro y fuera del agua. El circuito, de carácter ludicorrecreativo, permitirá que nadadores de todas las edades disfruten de la natación en un entorno seguro y motivador.

Calendario y categorías

El inicio del circuito tendrá lugar el 13 de diciembre de 2025 en Salobreña, donde los Prebenjamín-Benjamín competirán en 25 libres, 25 espalda y 4x25 libres, mientras que las categorías Alevín-Máster afrontarán 50 libres, 50 espalda y 4x50 libres.

La segunda cita será el 10 de enero de 2026 en Almuñécar, con pruebas de 25 libres, 25 mariposa y 4x25 libres para los más pequeños, y 50 mariposa, 100 estilos y 4x50 libres para Alevín-Máster.

El 7 de febrero de 2026 el circuito llegará a Huétor Tájar, donde Prebenjamín-Benjamín nadarán 25 braza, 25 libres y 4x25 estilos, mientras que Alevín-Máster competirán en 50 braza, 50 libres y 4x50 estilos. Una semana después, el 14 de febrero en Las Gabias, se celebrará una jornada especial destinada a los 8 mejores tiempos por estilos de cada categoría, junto con los 8 mejores relevos 4x50 libres.

La actividad continuará el 14 de marzo en Guadix, con pruebas para los más pequeños de 50 espalda, 50 libres y 4x25 estilos, y para Alevín-Máster de 50 espalda, 100 libres y 4x50 estilos. Posteriormente, el 28 de marzo en Motril, Prebenjamín-Benjamín competirán en 50 libres, 50 braza y 4x25 libres, mientras que Alevín-Máster lo harán en 50 braza, 100 estilos y 4x50 libres.

El penúltimo encuentro será el 18 de abril en Baza, con pruebas de 50 libres, 25 mariposa y 4x25 estilos para Prebenjamín-Benjamín, y 50 libres, 50 mariposa y 4x50 estilos para las categorías superiores. Finalmente, el circuito concluirá el 16 de mayo de 2026 en Ogíjares, con una nueva jornada de clasificación de los 8 mejores tiempos por estilos y los 8 mejores relevos 4x50 estilos de cada categoría.