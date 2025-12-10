Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El XIV Circuito de Natación de Invierno llegará a ocho municipios de la provincia

Este año, el calendario contará con paradas en Salobreña, Almuñécar, Huétor Tájar, Las Gabias, Guadix, Motril, Baza y Ogíjares

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 11:58

Comenta

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto a representantes de los ayuntamientos sede, ha presentado el XIV Circuito Provincial de Natación de ... Invierno. El circuito se desarrollará entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 en hasta 8 piscinas cubiertas del territorio granadino, reforzando el carácter inclusivo, formativo y recreativo de esta propuesta, diseñada especialmente para participantes no federados. Este año, el calendario contará con paradas en Salobreña, Almuñécar, Huétor Tájar, Las Gabias, Guadix, Motril, Baza y Ogíjares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  2. 2 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  7. 7

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  8. 8 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  9. 9 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  10. 10 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El XIV Circuito de Natación de Invierno llegará a ocho municipios de la provincia

El XIV Circuito de Natación de Invierno llegará a ocho municipios de la provincia