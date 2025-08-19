Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inmaculada González Miguel J. Urbano
Verano de tardes de sofá

El voleibol en las mejores manos

Inmaculada González, la famosa 'Tico' del Club Deportivo Universidad, logró el diploma olímpico en Barcelona 92 con el octavo puesto de España, una presencia que no se ha repetido

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 19 de agosto 2025, 22:56

Inmaculada González (Granada, 26/12/1970) posee manos prodigiosas. Así lo demostró durante los 24 años que compitió al máximo nivel en el voleibol. La ... colocadora granadina, que se afincó en Almería por el traslado laboral de su padre siendo muy joven, ejerce como fisioterapeuta en la bella localidad de Ciudadela, en Menorca, donde reside con su familia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  5. 5 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  6. 6 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  7. 7 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  8. 8

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente
  9. 9

    El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»
  10. 10 El amigo de Lorca que fundó un casino en su pueblo de Granada en 1924

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El voleibol en las mejores manos

El voleibol en las mejores manos