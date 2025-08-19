El voleibol en las mejores manos

Inmaculada González (Granada, 26/12/1970) posee manos prodigiosas. Así lo demostró durante los 24 años que compitió al máximo nivel en el voleibol. La ... colocadora granadina, que se afincó en Almería por el traslado laboral de su padre siendo muy joven, ejerce como fisioterapeuta en la bella localidad de Ciudadela, en Menorca, donde reside con su familia.

'Tico', que así la apodaron desde joven en el mundo del deporte, «por mi acento andaluz tan rajado, como el ratón de Willy Fog», aclara el mote, se dedicó en la isla también a la política como concejala, aunque con un paso fugaz porque su vocación era la clínica y ser 'fisio'. Por eso se puso manos a la obra.

'Tico', nada menos que 186 veces internacional absoluta, tiene el privilegio de haber integrado la selección femenina de voleibol en su única participación olímpica, en Barcelona 1992, junto a Virginia Cardona, Laura de la Torre, Asunción Doménech, Estela Domínguez, Marta Gens, Olga Martín, Carmen Miranda, Rita Oraá, María del Mar Rey, Inmaculada Torres y Ana María Tostado.

Aquel verano de 1992 fue muy especial para todos los españoles, para los deportistas y los aficionados. Muchos pudieron asistir a las competiciones en directo, pero la mayoría tuvo que conformarse con disfrutar desde la pequeña pantalla de los éxitos y los sinsabores, que también alguno hubo, de los representantes nacionales.

En el caso del voleibol, Granada estuvo muy atenta al debut olímpico de su mejora jugadora, de la estrella que brilló durante muchos años en el Club Deportivo Universidad, en una etapa inolvidable, que se culminó con la clasificación para la Final a Cuatro de la competición europea, disputada en la ciudad italiana de Perugia.

España, como anfitriona, hizo lo que pudo, si bien fue incapaz de sumar un solo set y terminó octava y última de un torneo que fue planteado en dos grupos de cuatro equipos cada uno. En la primera fase, el combinado español acabó cuarto de su grupo, tras perder por 0-3 ante el Equipo Unificado, Japón y Estados Unidos, lo que le condenó directamente a disputar el partido por el séptimo puesto ante China, que le doblegó asimismo por 0-3.

Nacida el 26 de diciembre de 1970 en Granada, la que hasta el momento es la única jugadora de voleibol andaluza participante en unos Juegos Olímpicos debió marchar, siendo pequeña, a Almería debido al traslado laboral de su padre.

Inmaculada adquirió la condición de olímpica muy joven, con 21 años, de modo que, cuando terminaron aquellos Juegos de imborrable recuerdo para ella, aún tenía por delante prácticamente toda su carrera deportiva.

Entre todas las citas internacionales en las que participó, la que más le marcó, sin duda, fue la de los Juegos de Barcelona 92

La entrañable jugadora tampoco olvida cuando le llamó Aurelio Ureña, que fue seleccionador nacional, «para que formara parte del Universidad». «Me alegré mucho y me halagó que una persona como él me tuviera en cuenta para un proyecto tan chulo como aquel», fueron sus palabras a a este medio.

«Recuerdo que tenía 16 años y mis padres me dejaron en la estación para coger el tren, ahí yo iba a cumplir un sueño, que era el de dedicarme al deporte y trabajar para estar en unos Juegos Olímpicos. Ese era mi sueño desde niña porque veía películas de las olimpiadas y yo quería estar allí, por fortuna, cumplí ese sueño», declaró Inma el día de su sonada retirada.