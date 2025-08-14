Vingegaard será el principal favorito en una Vuelta a España sin Carlos Rodríguez

Víctor M. Romero Jueves, 14 de agosto 2025, 19:46 Comenta Compartir

La Vuelta a España que arranca el día 22 en Italia ya tiene su lista de aspirantes al triunfo final. Sin Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard parte como gran favorito, pero no lo tendrá fácil por el nivel de rivales a los que deberá superar. La ronda española no contará en esta ocasión con el granadino Carlos Rodríguez, lesionado en el Tour, ni tampoco con otro ilustre español del pelotón como es Enric Mas, con una tromboflebitis.

El UAE Team Emirates, pese a no contar con su gran estrella, tiene un bloque muy potente para cuestionar el liderazgo del ciclista danés del Visma. Joao Almeida será el líder, respaldado por Ayuso, Großschartner, Oliveira, Vine, Novak, Bjerg y Soler. Juan Ayuso ha competido poco pero las últimas carreras le han servido para coger el punto de forma. Fue segundo en el Circuito de Getxo, por detrás de su compañero Del Toro.

Para contrarrestar esta fortaleza Vingegaard contará con el apoyo de dos corredores fundamentales como son Sepp Kuss y Matteo Jorgenson, que ya estuvieron a su lado durante el pasado Tour de Francia y que repiten en la Vuelta para consolidar las aspiraciones de su líder.

Movistar tendrá la importante ausencia de Enric Mas, lesionado por una tromboflebitis de la que se recupera, pero que le ha obligado a poner final a la temporada tras abandonar en el Tour.

Nairo Quintana será en principio la referencia del equipo telefónico a la espera de que confirme el ocho con el que tomará parte en la carrera.

Carapaz, candidato

Richard Carapaz también se perfila como uno de los nombres fuertes. El ecuatoriano rozó el triunfo en el Giro y mostró que aún puede pelear al máximo nivel. Una infección lo dejó fuera del Tour, pero la pausa podría haberle sentado bien de cara a la ronda española.

El EF Education–EasyPost, ha sabido moverse con inteligencia esta temporada y llega con una estrategia afinada. Por su parte, Lidl-Trek cuenta con un corredor muy en forma como Giulio Ciccone y con Mads Pedersen. Por último Soudal tendrá en la salida a Mikel Landa, que ya demostró en Burgos que está recuperado de su caída en el Giro de Italia.