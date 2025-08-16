Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Componentes del equipo zubiense, que logra la cuarta plaza en la competición nacional. Ideal
Ajedrez

El Villa de la Zubia repite cuarto puesto final en el Campeonato de España de 'primera'

El Granada Sidn Cívica Nazaríes Trevenque asegura su plaza en la élite nacional

Ideal

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:01

El Club de Ajedrez Villa de La Zubia, con su equipo Granada 'Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque', cerró su participación en el Campeonato de España de Primera división con un meritorio cuarto puesto. En la cuna del ajedrez, Linares, el equipo granadino confirmó su estatus de élite nacional, repitiendo la misma posición del año anterior.

Con cuatro victorias y tres derrotas, el equipo demostró un gran rendimiento a lo largo del campeonato. Las derrotas, ajustadas por la mínima, les impidieron luchar por las dos plazas de ascenso, pero no restaron mérito a su desempeño.

La actuación más destacada fue la del maestro granadino Alejandro Domingo, quien sumó 5 de los 7 puntos posibles en el sexto tablero.

La plantilla del equipo fue una mezcla de talento nacional e internacional de primer nivel: el número 1 checo, Van Ngueyen, el número 1 danés, Jonas Bjerre (ambos en el top 100 mundial), junto a Renier Castellanos, Aarón Alonso y la mejor jugadora holandesa, Eline Roebers.

El Equigoma de Madrid y el Benalmádena lograron el ascenso a División de Honor, mientras que el Gros completó el podio. El Granada 'Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque' empató a puntos con el Paterna, asegurando su cuarta posición por mejor desempate.

En la ceremonia de clausura, que contó con la presencia de la corporación de Linares y la directiva de la Federación Española de Ajedrez, cada equipo recibió una placa conmemorativa del 150 aniversario de la ciudad.

El presidente del Club de Ajedrez Villa de La Zubia, Santiago Jurado, agradeció el apoyo crucial de las cuatro empresas tecnológicas que patrocinan al equipo: SIDN Digital Thinking, Cívica Software, Nazaríes Intelligenia y Trevenque Group. Un apoyo que, como señaló, «comparte el mismo objetivo de búsqueda de talento joven granadino».

Otros torneos

La actividad ajedrecística en la provincia no se detiene. Tras la conclusión del campeonato, la 'fiesta' continúa con el Campeonato de España Rápido y Relámpago, que contará con la participación de varios miembros del club, y con el Campeonato de España de Equipos de Segunda División, donde el Girator.net La Zubia B, compuesto íntegramente por jugadores granadinos, buscará dejar su huella.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  2. 2 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  6. 6

    Comienzan las obras para convertir el convento de las Vistillas en templo budista
  7. 7

    El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada
  8. 8 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  9. 9

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  10. 10

    Demasiadas dudas para empezar ante Yeremay

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Villa de la Zubia repite cuarto puesto final en el Campeonato de España de 'primera'

El Villa de la Zubia repite cuarto puesto final en el Campeonato de España de &#039;primera&#039;