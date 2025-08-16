El Villa de la Zubia repite cuarto puesto final en el Campeonato de España de 'primera'

Ideal Sábado, 16 de agosto 2025, 18:01 Comenta Compartir

El Club de Ajedrez Villa de La Zubia, con su equipo Granada 'Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque', cerró su participación en el Campeonato de España de Primera división con un meritorio cuarto puesto. En la cuna del ajedrez, Linares, el equipo granadino confirmó su estatus de élite nacional, repitiendo la misma posición del año anterior.

Con cuatro victorias y tres derrotas, el equipo demostró un gran rendimiento a lo largo del campeonato. Las derrotas, ajustadas por la mínima, les impidieron luchar por las dos plazas de ascenso, pero no restaron mérito a su desempeño.

La actuación más destacada fue la del maestro granadino Alejandro Domingo, quien sumó 5 de los 7 puntos posibles en el sexto tablero.

La plantilla del equipo fue una mezcla de talento nacional e internacional de primer nivel: el número 1 checo, Van Ngueyen, el número 1 danés, Jonas Bjerre (ambos en el top 100 mundial), junto a Renier Castellanos, Aarón Alonso y la mejor jugadora holandesa, Eline Roebers.

El Equigoma de Madrid y el Benalmádena lograron el ascenso a División de Honor, mientras que el Gros completó el podio. El Granada 'Sidn-Cívica-Nazaríes-Trevenque' empató a puntos con el Paterna, asegurando su cuarta posición por mejor desempate.

En la ceremonia de clausura, que contó con la presencia de la corporación de Linares y la directiva de la Federación Española de Ajedrez, cada equipo recibió una placa conmemorativa del 150 aniversario de la ciudad.

El presidente del Club de Ajedrez Villa de La Zubia, Santiago Jurado, agradeció el apoyo crucial de las cuatro empresas tecnológicas que patrocinan al equipo: SIDN Digital Thinking, Cívica Software, Nazaríes Intelligenia y Trevenque Group. Un apoyo que, como señaló, «comparte el mismo objetivo de búsqueda de talento joven granadino».

Otros torneos

La actividad ajedrecística en la provincia no se detiene. Tras la conclusión del campeonato, la 'fiesta' continúa con el Campeonato de España Rápido y Relámpago, que contará con la participación de varios miembros del club, y con el Campeonato de España de Equipos de Segunda División, donde el Girator.net La Zubia B, compuesto íntegramente por jugadores granadinos, buscará dejar su huella.