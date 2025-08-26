El Villa de Granada organiza en Otura el torneo de Andalucía U12

Ideal Martes, 26 de agosto 2025, 19:11 Comenta Compartir

El Club Villa de Granada, ubicado en Otura, acoge durante toda la semana, por quinto año consecutivo, el Torneo Internacional de Andalucía U12, perteneciente al circuito Tennis Europe, categoría 1.

Durante esta cita deportiva se dan encuentro en el municipio granadino 67 jóvenes tenistas procedentes de 18 nacionalidades distintas, lo que convierte al torneo en un referente internacional y en una combinación única de deporte, valores, cultura y gastronomía, esta última de la mano del chef Alejandro San Juan.

El torneo contará además con una representación local muy especial, la de los jóvenes granadinos Dylan Román e Iván Nievas, que competirán en casa ante rivales de primer nivel europeo. Este evento, que inicia ya la fase final tras dos días con las eliminatorias previas, consolida a Otura y a la provincia de Granada como un escenario destacado en el panorama internacional del tenis juvenil.

Pádel

Hasta el viernes 5 de septiembre estará abierto el plazo de inscripción para apuntarse a la XXXI Edición del exitoso Curso de Monitor de Pádel del Centro Mediterráneo. Este curso está avalado por El Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.

El coste del curso es de 179 euros por alumno. Cada alumno recibirá un título de monitor de pádel y serán incluidos en una bolsa de trabajo a nivel nacional e internacional. El curso se realizará los días 13 y 14 de septiembre.

Este curso está dirigido a personas con un nivel inicial o medio de juego. El objetivo de este curso es formar a futuros monitores de pádel, además de mejorar el juego propio de los participantes, mediante una formación multidisciplinar en todas las áreas involucradas en este deporte.

Las clases teóricas y prácticas se celebrarán en las instalaciones de la Nueva Marina Centro Deportivo Sport & Pádel, situado en Motril.

En el curso participan grandes profesionales de diferentes disciplinas, como su director Juan Francisco Valenzuela, Jero Cañas, campeón del mundo sub 21, y los profesores y también expertos Daniel Reyes, Edu Espona e Iván Jimenez.