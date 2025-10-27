Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javier Vilaseca (izq.), junto a Sergio Gómez, presidente del Maracena. UD MARACENA
Entrenador del Maracena

Vilaseca: «Aunque no estamos acostumbrados, la ilusión del Maracena sobrepasa cualquier limitación»

«Espero que los que trabajan puedan 'esconderse' del jefe y estar tranquilos antes del partido, pero intentaremos hacer lo que sabemos en el campo para ganar», explica el entrenador azulillo en la previa

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:57

Comenta

Javier Vilaseca, entrenador de la UD Maracena, valoró la previa del partido de primera ronda de Copa del Rey ante el Valencia.

-Valoración del ... partido: «Va a ser complicado, es una situación a la que no estamos acostumbrados. Por desgracia, la Copa no es algo que pase habitualmente. La semana ha sido compleja, porque llevamos mucha carga acumulada en estos meses, pero la ilusión de los jugadores sobrepasa cualquier límite. Solamente pensamos en disfrutar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

