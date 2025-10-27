Vilaseca: «Aunque no estamos acostumbrados, la ilusión del Maracena sobrepasa cualquier limitación»

Javier Vilaseca, entrenador de la UD Maracena, valoró la previa del partido de primera ronda de Copa del Rey ante el Valencia.

-Valoración del ... partido: «Va a ser complicado, es una situación a la que no estamos acostumbrados. Por desgracia, la Copa no es algo que pase habitualmente. La semana ha sido compleja, porque llevamos mucha carga acumulada en estos meses, pero la ilusión de los jugadores sobrepasa cualquier límite. Solamente pensamos en disfrutar».

-Plantilla, cómo llega el equipo: «No tenemos ninguna baja. en la ultima semana. Como hemos tenido una pretemporada atípica por todas las rondas disputadas, últimamente han aparecido molestias leves. A priori, contamos con todo el equipo».

-Valencia, el rival: «No pasa por su mejor momento, pero cuando analizas realmente lo que hace mal y lo que hace bien ves que se encuentra en descenso por circunstancias. No ha tenido la suerte a favor en muchos partidos, por eso ha perdido puntos en momentos decisivos. Como equipo, está muy bien trabajado, con conceptos interesantes. Aparte, tienen una plantilla tremenda».

-'Factor Los Cármenes' con alrededor de 10.000 personas: «Personalmente, prefería jugar el partido en Maracena. Estábamos adaptados a nuestro césped, que es distinto al de Los Cármenes. Seguramente, al Valencia le habría venido peor. Ahora, es comprensible que por la afluencia de público que se iba previendo hubiese que hacer el cambio. Al final, es un estadio idílico, de Primera. Va a ser histórico para el fútbol granadino»:

-Compromisos laborales: «Es complicado afrontar un partido así si te toca trabajar ocho horas por la mañana. Por suerte, no hay ningún jugador que deba hacer un gran esfuerzo físico, pero espero que puedan 'esconderse' un rato del jefe e incluso salir antes. La ocasión lo merece. Compaginar el fútbol con el día a día resulta difícil para todos ellos, aunque ya estamos acostumbrados a cuadrar los viajes y los entrenamientos».

-Previa: «Antes de ir para Los Cármenes, nos concentraremos en la cafetería de siempre, a la que acudimos antes de cuando jugamos en Maracena. Queremos estar cerca de nuestro pueblo, que la gente nos vea y que se ilusione con nosotros. Los vecinos también están encantados y se merecen disfrutarlo».

Jesús Sabaca, el capitán

También compareció Jesús Cabaca, capitán de la UD Maracena. «Estamos como cualquier niño el Día de Reyes. La ilusión, por las nubes. Se trata del partido de nuestras vidas. Estamos convencidos de que si hacemos las cosas bien, como sabemos y sin probar nada nuevo desconocido, podemos creer en nuestras opciones para ganar. El partido será sufrido, ya que tendremos que aguantar la intensidad y el nivel táctico de un club de Primera, pero intentaremos aprovechar sus fallos. Con once contra once, todo puede pasar», expresó.

«Es un regalo para toda la plantilla. Para los que llevamos más y para los más jóvenes, que ven que se puede llegar a jugar contra los mejores. Sabemos que el premio estará cerca y que tendremos a nuestras familias en la grada animando. Ellos saben de sobra los esfuerzos que hacemos por compaginar el fútbol con nuestras vidas», concluyó.