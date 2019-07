El viento 'recorta' la marcha al Veleta

No hubo sorpresas. Un día antes de la prueba se sabía que el viento iba a arreciar y así fue. Tanto que los participantes que tomaron parte en la marcha cicloturista que tenía como destino subir hasta el Veleta tuvieron que conformarse con llegar al Parking de los Peñones, a 2.500 metros. Las fuertes rachas de viento, que superaron los setenta kilómetros en cotas altas y que impidieron que se abrieran los remontes de la estación por segundo día consecutivo, obligaron a la organización del evento a bajar la meta hasta esa cota. Ni siquiera se pudo llegar hasta la Hoya de la Mora, que es la meta que se estuvo barajando desde primera hora de la mañana.

Aunque faltó la guinda del pastel, no quedó empañada una jornada de ciclismo no competitivo que reunió a 400 participantes en las duras rampas de la subida a Sierra Nevada. Por primera vez en la historia de este evento deportivo, se tomaron tiempos individuales entre la localidad de Pinos Genil y la línea de llegada. La salida, que tuvo lugar a las nueve de la mañana en Cenes de la Vega, se realizó por tandas de cincuenta corredores ordenados en función del tiempo estimado que iban a invertir en completar el recorrido. Entre Cenes y Pinos Genil el tramo fue neutralizado y el crono comenzó a contar una vez superada esta localidad. Se debe destacar el excelente comportamiento de los participantes en la marcha que, sabedores de que esta era una prueba con tráfico abierto, respetaron las normas de circulación de manera escrupulosa. El tráfico fue fluido en todo momento y no se registraron incidencias en ningún momento.

A nivel individual, el mejor tiempo en meta fue el del cordobés Francisco Pozo, que realizó una auténtica 'cronoescalada'. Este entrenador profesional llegó a Cenes en un estado de forma magnífico y no había participado el sábado anterior en la Sierra Nevada Límite, con lo que afrontó la subida en muy buenas condiciones. En el kilómetro siete lo vio claro y comenzó a incrementar el ritmo hasta quedarse solo.

«Conozco esta subida muy bien porque he participado bastantes veces. También sabía que algunos de los mejores habían participado ayer en la Límite así que lo he intentado», explicó Pozo al término de la marcha.

Francisco se quitó así la espina del año pasado, cuando marcó el segundo mejor tiempo por muy pocos segundos de diferencia. «El año pasado el primero me cogió a quinientos metros de la meta y mejoró mi tiempo en siete segundos», explicó el entrenador cordobés.

Pozo fue el año pasado subcampeón de Andalucía de máster 30 y este año ha ganado la cronoescalada de las Cuatro Cimas, la Cabra y hace dos semanas fue segundo en los Vallejos, con lo que deja claro que su especialidad es la escalada. En categoría Titianium, que englobaba a los mejores que habían participado tanto el sábado en la Límite como ayer en el Veleta, el mejor fue Daniel Arenas (Bewor CD).

Categoría femenina

En mujeres el mejor crono lo marcó la granadina María Trinidad Ruiz Martínez, con 1:54:32. Para ellas fue también el primer puesto en la categoría Titanium. La organización quiso también reconocer al veterano Rafael Vizcaíno, que con sus veinte participaciones en la marcha al Veleta es todo un referente y se lo premiaron concediéndole el premio Antonio Miguel Vélez. El distintivo lleva el nombre de este ciclista fallecido en accidente de montaña y que ostenta el récord con más victorias en la historia de la Subida al Veleta.

El deporte volverá el próximo fin de semana con otra edición de la prueba Ultra Sierra Nevada.