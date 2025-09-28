Victorias de Arenas y CF Motril para liderar la clasificación

José Antonio Salvador Motril Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Cuarta jornada en el grupo IX de 3ª RFEF. Triunfos del Arenas ante el Torreperogil (2-1) y del CF Motril, en el derbi ante en Churriana (2-3). El Huétor Tájar se repartió los puntos con el Torredonjimeno (2-2). Con motivo de la participación de ocho jugadores del Huétor Vega en el Mundial Universitario, se aplazó el encuentro ante el Recreativo Granada.

El Arenas de Armilla consumó su pleno particular de victorias, cuatro de cuatro. Los dirigidos por Jorge Molina tuvieron que remontar el gol inicial anotado en propia meta por Diego. Los dos tantos armilleros llegaron con las dianas de Migue Bolívar, de penalti en la primera parte; y Dani Salvatierra, con un golazo en los primeros lances de la reanudación.

Triunfo del Motril en el derbi del Frascuelo ante el Churriana. Los visitantes que entrena Chus Hevia realizaron 75 minutos excelentes, en los que los de Levi Cantero no gozaron de ninguna ocasión. Los motrileños Cameron, Pato y Antonio López (de penalti), colocaron el 0-3. Todo parecía sentenciado si bien en los últimos cinco minutos, un gol en propia puerta de Samed y un segundo de Nacho Buil (penalti) le dieron vida a un Churriana que acosó la portería de un Motril que a todas luces mereció la victoria.

En el municipal Miguel Moranto sumó su primer punto un Huétor Tájar que empató a dos ante el Torredonjimeno. Los de Julio Catalá tuvieron que reponerse a los goles visitantes de Ayllón Morales (en propia puerta) y Juanfran García (penalti). Los tantos hueteños los anotaron el mismo Ayllón Morales y Alejandro Utrilla, de penalti en el 65.