Una victoria en las alturas de Sierra Nevada

Sierra Nevada volvió a dictar sentencia. El Parque Natural de la provincia de Granada acogió una edición más de la Subida al Veleta, una de ... las pruebas de atletismo más características del panorama local, nacional e internacional. Considerada como la carrera más alta de Europa, la cita congregó a alrededor de 700 corredores venidos de todo el mundo, con dos nombres destacando por encima del resto. Rachid El Morabity y Azara García de los Salmones se erigieron como los campeones de las categorías absolutas tras un esfuerzo encomiable a algo menos de 3.300 metros.

La presión taponaba los oídos desde las aproximaciones a Pradollano, con el oxígeno entrando en pequeñas dosis a la altura de El Dornajo. Como cada verano, una jornada emblemática para el atletismo tenía lugar en Granada con el Veleta como principal tierra por conquistar. Todo arrancó a primera hora de la mañana en la localidad de Pinos Genil, el lugar del pistoletazo de salida para los deportistas inscritos en la modalidad principal. En total, 50 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.700 metros. Por supuesto, en ascenso constante y (casi) interminable. Toda un reto rompepiernas que no amilanó las ansias de victoria de Rachid.

El corredor marroquí llegó a Sierra Nevada como el principal favorito de la general masculina. Sus triunfos en 2023 y 2024 lo decían todo, con hambre todavía de sumar un tercer título que le supo a gloria. Con un tiempo de 03.56.48, Rachid derrotó sin piedad a sus rivales con una escapada que inició desde la primera vuelta y que supo mantener sin altibajos a lo largo de todo el recorrido. El 'rey del desierto' parece haberle cogido el truco y el gusto a la montaña, cuya corona lleva su nombre ante la mirada atenta de la mismísima Virgen de las Nieves.

El africano no dio opción a sus perseguidores, con más de tres minutos de diferencia sobre el segundo, Jordi Gamito, a su paso por la Hoya de la Mora, donde tanto granadinos como aficionados de toda nacionalidad aguardaban la llegada de los valientes corredores. Los coches se acumularon más allá de lo que permitía la vista, con los kioskos de la zona encantadísimos con la iniciativa más que arraigada ya en el calendario granadino –más de cuatro décadas dan mucha solera–. La gente aplaudió al líder, con los competidores de la Mini Subida realizando un pasillo triunfal que ya dejaba entrever su victoria a todas luces.

El campeón Rachid y otros participantes. Blanca Rodríguez

Su llegada a meta se vivió con emoción en las faldas del Veleta. Una hora después de salir de la Hoya de la Mora, el marroquí ascendió las últimas rampas con una sonrisa de oreja a oreja, pero sin perder la concentración. Cada zancada hacía temblar la tierra, con las rocas de pizarra desplazándose hacia los costados para despejarle el camino al campeón. Brazos al cielo, cinta a la cintura y medalla al cuello. Un triunfo más que previsto y turno para 'arrasar' en el avituallamiento final.

«Estoy muy contento de haber vencido en el Veleta. Ya es mi tercera. Doy las gracias a la organización por esta carrera, que me permitió descubrir Granada y sus tierras. El desierto me gusta, pero en la montaña también me siento bien. Preparé una gran estrategia y salió bien», afirmó en francés a IDEAL tras cruzar la meta. Hubo que esperar once minutos para dar con la plata, con Jordi Gamito exhausto a la par que satisfecho (4.07.25). Poco después, Antonio Martín (Maratón Jerez) firmó el bronce tras una gran remontada desde El Dornajo, desde donde partió sexto. Su tiempo final de 4.10.45 bien lo demuestra.

Sin rival para Azara

Tampoco hubo demasiado suspense en la carrera femenina. Azara Martín de los Salmones (HG AML Team) lideró el recorrido desde el inicio, culminando su triunfo en el Veleta rozando las cinco horas (04.48.05).

«Me he notado mejor de lo que esperaba. Tenía miedo por la altitud, ya que vivo en la costa y superar los 2.500 metros me cuesta. Salí controlando el ritmo, porque al final se me subían hasta las pestañas. Venía los últimos kilómetros con calambres», reconoció la ganadora a la organización. Su victoria supuso una más en Sierra Nevada para su currículo, ya que en 2021 se alzó con la Ultra en Pradollano.

«Estoy muy contenta de volver a esta zona y de conseguir el oro en la Subida al Veleta, una prueba mítica. Llevaba varios años detrás de ella, me gusta subir y sus características. Para mí era un reto. Venir por primera vez y ganar es increíble. No tenía referencias de dónde estaban las demás. He intentado hacer mi carrera, poniendo el foco en mi paso y ha salido bien», añadió. Sus perseguidoras finalizaron el recorrido un cuarto de hora más tarde, con Alejandra Sánchez (Clínica Menorca) en segundo lugar con un tiempo de 05.03.51 y María Navarro en tercero bajo una marca de 05.28.12.

Otros premiados

Con respecto al resto de categorías, el Green Power Sports Team se llevó el oro por equipos. Francisco José Gabaldón (06.18.29) se erigió con el triunfo en sub 23 masculina. Víctor Domenech (C. A. Canals) finalizó en segunda posición con una marca de 06.42.40, mientras que el último escalón del podio fue para Luis Laguna (06.53.03).

Eloy Trigo (Mijas Trail) ganó en sénior con un tiempo de 04.27.46. Alejandro Gómez (C. A. Trebujena) se llevó la plata (04.42.04) y Alexander Rebmann, el bronce (04.42.29). En sénior femenino, Paula Muñoz fue la más rápida (05.56.20), con Amara Hamed en segundo puesto (06.19.15) y Paula Teresa Montes (Veredas Atauro) en el tercero (06.46.06).

En la categoría de discapacitados, Pedro Navarro se colgó la medalla de oro (04.58.55). Le siguieron en la plata José Antonio Palao (Fondistas Yecla) con un registro de 06.11.10 y Rubén García (Club Maratón Guadalajara) con otro de 06.21.51 en segundo y tercer puesto, respectivamente. Elizabeth Lara (Serrano Club) hizo lo propio en la femenina, con un tiempo de 06.46.04. Pascale Worre quedó segunda (06.47.35) y Christina Khinast, tercera (07.04.21).