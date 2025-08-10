Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parte del pelotón a su paso por la Hoya de la Mora. Blanca Rodríguez
Subida al Veleta

Una victoria en las alturas de Sierra Nevada

Rachid El Morabity y Azara García de los Salmones se imponen en una prueba que vuelve a coronar el corazón del Parque Natural con 700 corredores

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 15:51

Sierra Nevada volvió a dictar sentencia. El Parque Natural de la provincia de Granada acogió una edición más de la Subida al Veleta, una de ... las pruebas de atletismo más características del panorama local, nacional e internacional. Considerada como la carrera más alta de Europa, la cita congregó a alrededor de 700 corredores venidos de todo el mundo, con dos nombres destacando por encima del resto. Rachid El Morabity y Azara García de los Salmones se erigieron como los campeones de las categorías absolutas tras un esfuerzo encomiable a algo menos de 3.300 metros.

