Los veteranos granadinos ganan el oro en el Europeo de Sevilla

El que tuvo, retuvo. Así se sienten los jugadores del Balonmano Granada Veteranos, una asociación más que un club deportivo como tal, al proclamarse campeones ... de Europa de su deporte ante el Rennes galo. El conjunto provincial se desplazó hasta Sevilla para disputar una nueva edición del campeonato continental de categoría máster, torneo del que ya salieron victoriosos en 2024. Repetir el oro suponía toda una hombrada, pero no una misión imposible.

«Lo conseguimos el año pasado en +50 y este en +45. El límite de edad lo marca el jugador más joven de cada equipo, por lo que nos tocó a priori competir en un cuadro más duro y exigente físicamente a causa de la edad. Aun así, revalidamos el titulo. La verdad que es un orgullo ganarlo. Reconoce un poco todo lo que conlleva participar en una competición de tanto nivel como esta», aclaró Israel Pérez, presidente y capitán de los granadinos, a IDEAL.

La catalogación 'veterano' no debe inducir a errores. No se trata de la tercera edad practicando deporte amateur, sino de exjugadores, algunos profesionales, que dedicaron sus mejores años a dicha disciplina y que conservan el espíritu competitivo de entonces. «La edad es un condicionante, pero los equipos participantes disponían de grandes figuras, con competiciones internacionales de clubes y selecciones a sus espaldas. Ganar no era nada fácil, menos todavía hacerlo por segunda vez consecutiva», detalló el también máximo goleador con 25 dianas.

En cuanto a la competición en sí, Granada quedó encuadrada en su grupo con otros combinados andaluces procedentes de la localidad onubense de Moguer o Málaga, así como con el madrileño Móstoles o el turco Navas Estambul. Ninguno fue capaz de toser a Israel y sus compañeros, pues los granadinos finalizaron invictos la fase inicial, además del resto del Europeo

«Ganamos todos los partidos y pasamos limpios a semifinales. Allí nos medimos al Sanfost catalán, que ya le ganamos la final del 2024. Nos impusimos con claridad y aseguramos la medalla (10-14)», repasó Israel antes de tomar aire de cara a pararse en la final.

Favorito

La lucha por el oro, el todo o nada más allá de la plata continental, llevó a los veteranos granadinos a verse las caras con el 'coco' del torneo. El Rennes francés se antojaba como un rival complicadísimo y así se vio en la final. «Fue un duelo muy ajustado desde el inicio. Se trataba de nuestra 'bestia negra', ya que nos había derrotado en varias ocasiones. Tenía exprofesionales», destacó.

«Pese a todo, conseguimos arrancar con energía y ponernos con tres goles por delante, una renta que supimos defender bien. Al final, ellos empezaron a recortar y todo se apretó. Nos mantuvimos fuertes y acabamos llevándonos el primer puesto por un solo tanto de diferencia (10-11)», celebró. «Este campeonato supuso la guinda a la temporada. Desde septiembre competimos en la Liga Andaluza, de la que fuimos subcampeones. En Polonia también nos llevamos una plata en otro torneo... Así que este oro tiene un sabor especial», concluyó el capitán.

Por otro lado, los granadinos también presentaron un segundo equipo a la competición, pero en la categoría de +50. No pudo acceder a las semifinales al perder frente al equipo francés Courbevoie HC en la primera fase por un resultado final de 11-13. Tras dicha derrota, selló un quinto puesto tras vencer al polaco DZIK Warszawa en la tanda de siete metros tras empatar a 15 tantos.